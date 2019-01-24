iPhone銷量差 重創日本電子業銷售表現

據日經報導指出，主要由於 Apple (APPL-US) 的新款 iPhone 銷量不佳，日本相關供應鏈的接單金額都呈現下滑。村田製作所 (6981-JP) 等 6 家日本電子業大廠，在 2018 年 Q4 的合計接單金額年減 3% 至 1 兆 5300 億日圓，也是自 2016 年 Q3 以來首次在接單金額上出現減少。而多家廠商甚至對於 2019 年 Q1 展望，抱持慎重態度。

針對村田製作所、TDK(6762-JP)、京瓷 (6971-JP)、日本電產 (6594-JP)、Alps(6770-JP)、日東電工 (6988-JP) 這 6 家廠商在接單金額或銷售金額所作的統計，該 6 家廠商自 2016 年 Q4 起連續 8 季呈現正成長，成長率也多半維持 2 位數的增長。2018 年 Q3 的接單金額表現雖然創下歷史新高，但是當季成長率卻出現放緩至 7%，2018 年 Q4 成長率更是由正轉負，也明顯反應出業績下滑的走勢。

iPhone XR (圖：AFP)

市場分析，造成這 6 家日本 iPhone 大額供應鏈營運狀況不佳的最大主因，就是 iPhone 的銷售成績不佳，「XR」等新機種在 2018 年秋天上市後，表現一直差強人意。

目前 iPhone 3 款新機在 2019 年 Q1 的計畫生產台數，預估將下修 1 成左右。村田製作所的村田恒夫社長就認為，智慧型手機的價格不斷高漲，但是在功能上缺乏新鮮感，消費者的「換機週期」時間將拉的較長，這也對依賴智慧型手機需求的日本電子製造業，造成直接影響。

村田製作所在 2018 年 Q4 因為 Apple 等廠商的接單減少，導致手上接單年減約 10% 左右。生產相機對焦制動器的 Alps，在 Apple 與中國手機製造廠的接單減少下，2018 年該公司 Q4 接單亦年減約 15%。而在同時期，生產偏光板及觸控面板用各式薄膜的日東電工接單也年減約 10%，TDK 年減 2%，京瓷年減 1%。

另一方面，車用電子在近年雖有不錯的表現，有不少業者對於 2019 年 Q1 的展望也抱持謹慎的態度。Alps Alpine 就預測本季的接單金額將會年減約 10%，而京瓷的谷本秀夫社長也認為「2019 年 Q1 將會持續同樣的狀況」。

各家公司也打算用銷售成績相對穩定的車用電子，來降低智慧型手機對公司業績所帶來的衝擊。MLCC 大廠的村田製作所就計畫投資 2000 億日圓來增強產能，舒緩車用電子市場供應吃緊的問題。

而京瓷則是瞄準醫療市場，以 100 億日圓買下美國新創公司「Renovis Surgical Technologies」的脊椎與人工關節事業，計畫在 2024 年 3 月期時要將銷售額翻倍到 400 億日圓。另外在 5G 設備方面，基地台等的訂單也慢慢有所增長。