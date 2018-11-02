〈車市〉SUBARU台灣意美將進行安全性召回 涵蓋5大車款

SUBARU 台灣意美汽車今 (2) 日指出，於日前接獲日本原廠發布售後服務通報，針對品牌旗下 BRZ、Legacy、Outback、XV、Forester 等車款，有關汽門彈簧和中央儀表顯示螢幕等兩項零組件，可能發生的潛在問題，將進行安全性召回改正。

對於汽門彈簧召回改正上，影響範圍涵蓋 2012 年 1 月 16 日至 2013 年 5 月 14 日期間生產的車輛，包括搭載引擎型式為 FA2.0 和 FB2.0 的 2013 年式 BRZ、2013 年式 Legacy、2012-2013 年式 Forester 以及 2012-2013 年式 SUBARU XV。

台灣意美說明，上述召回改正活動是為了預防汽門彈簧在承受壓力的情況下可能產生斷裂，進而導致引擎異音、熄火或無法起動等故障，近期內將以專函另行通知車主，可免費更換汽門彈簧及相關零件。

另一方面，SUBARU 原廠此次也發布，2018 年式 Legacy 和 Outback 於 2018 年 8 月 1 前所生產車輛的中央儀表顯示螢幕存有潛在性問題，肇因於系統程式關係可能導致中央儀表顯示螢幕中的剩餘油量和剩油可行駛里程等，顯示資訊不正確。

因此，台灣意美將對此採取預防性的系統更新措施，確保剩餘油量和剩油可行駛里程等資訊能夠正確顯示，同樣將以專函另行通知客戶，進行免費更新中央儀表顯示螢幕的程式。