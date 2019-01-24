歐元區1月綜合PMI創逾5年新低 歐元走貶

IHS Markit 今 (24) 日公布歐元區 1 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值，數值跌至 50.7，創逾 5 年新低，顯示經濟成長近乎停滯；受此消息影響，歐元兌美元走貶。

台北時間週四晚間 6 點 42 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元下跌 0.29%，至 1.1347。

歐元兌美元下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

IHS Markit 數據顯示，歐元區 1 月綜合 PMI 初值為 50.7(上月為 51.1)，未及預期 (51.4)，創 2013 年 7 月來新低。

歐元區 1 月製造業 PMI 初值，從上個月的 51.4，降至 50.5，低於預期 (51.4)；1 月服務業 PMI 初值，從 51.2 降至 50.8，亦不如預期 (51.5)。

1 月衡量新業務成長的 PMI 指數，從 50.7 降至 49.3，為 2014 年底以來，首次低於榮枯線 (50)。

受出口衰退影響，1 月歐元區製造業和服務業成長皆趨緩；IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，無論企業或家庭支出，都有回落現象，反映出對整體經濟情勢的擔憂。

稍早公布的德國 1 月製造業 PMI 初值，表現也令人憂心，數值僅 49.9，不僅低於預期 (51.5)，也是 4 年來首度跌破榮枯線。

今日稍晚，歐洲央行 (ECB) 將舉行利率決策會議，市場預期，ECB 將按兵不動，但 ECB 行長德拉吉可能發表鴿派言論，對經濟前景抱持審慎態度。