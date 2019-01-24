微軟證實Bing在中國無法連線 正調查原因 傳遭封殺

微軟 (MSFT-US) 搜尋引擎必應 (Bing) 傳出在中國被封殺，微軟證實在中國目前無法使用，具體原因仍在調查。

據外電報導，自週三 (23 日) 下午起，中國大陸網民無法連線使用 Bing，英媒引述未具名知情人士發言，表示 Bing 是在政府要求之下被封鎖。此一做法正值外界抱怨中國市場准入的敏感期間，因而顯得意外，不過近期中國正展開嚴格的網際網路整治行動，不少網站已遭關閉或要求整改。

中國網信辦並未回應 Bing 疑似被封一事，他們針對近期整治網站行動，於週三聲明表示，已經刪除了超過 7 百萬條線上信息和 9382 個行動應用程式，也批評科技公司騰訊的新聞應用程式傳播「低俗庸俗訊息」。

在此之前，Bing 是唯一可以在中國境內瀏覽的境外搜索引擎，微軟同意配合政府政策，對敏感議題的搜索結果進行審查。Google 搜索引擎則在 2014 年之後，已遭全面封鎖。

2018 年 11 月的統計數據顯示，百度佔據中國 69% 的搜索引擎市場，Bing 的市占率則為 2%，低於 Google 的 2.5%。

不過據陸媒引述 Bing 相關人員說法，則指向由於百度流量轉往 Bing，才會造成網路癱瘓無法使用。

近日社群流傳一則《搜索引擎百度已死》文章，暗指百度搜索結果多半指向自家產品百家號，而其中存在許多水準不足的內容，報導指出，大批用戶受輿論情緒轉向 Bing 搜索，才致無法訪問使用。

週三晚間另有網民指出，解析到 Bing 搜索的 DNS 出現問題，會導向錯誤的 IP 位址，如果直接使用 IP 位址連結，或修正電腦裡的 hosts 文件，可恢復使用。