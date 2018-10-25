〈財報〉SK海力士Q3營業利潤創新高 記憶體晶片價格前景不佳

全球第 2 大記憶體晶片大廠 SK 海力士週四 (25 日) 公布第 3 季財報，儘管晶片價格疲弱，該公司仍繳出創新高營業利潤，主要受益於行動設備的季節性增長，以及強勁的伺服器需求。

SK 海力士今年股價日線走勢圖

SK 海力士 (0660-KR) 第 3 季營業利潤年增 73% 至 6.47 兆韓元 (約 57 億美元)，優於分析師預期的 6.31 兆韓元。銷售額年增 41%，創下 11.4 兆韓元的歷史新高，淨利則為 4.69 兆韓元，年增 53.6%。

該公司表示，儘管 NAND 快閃記憶體的平均售價下滑，以及 DRAM 價格增長緩慢，但中國客戶對於高密度 (high-density) 晶片的需求，有望抵銷售價不佳的負面影響。

第 3 季，由於強勁的季節性行動產品需求，DRAM 出貨量年增 5%。在此期間，平均銷售價格 (ASP) 上漲了 1%。NAND 快閃記憶體方面，出貨量年增 19%，主要由於 SSD 控制晶片銷售增加，佔整體 NAND 快閃記憶體 20%，需求主要來自企業戶，但 ASP 下跌 10%。

對於 DRAM 市場預測，SK 海力士指出，由於全球貿易緊張局勢加劇，供應短缺問題有所緩解，將會出現不確定因素，但市場對高功率晶片的需求穩健。Taurus Investment & Securities 的分析師 Lee Wang-jin 預測，第 4 季 DRAM 價格可能會下跌約 5%。



NAND 快閃記憶體部分，由於晶片製造商累積庫存，預計 ASP 暫時會下跌，但對高功率晶片的需求將持續增長。Lee Wang-jin 預測，第 4 季 NAND 快閃記憶體價格可能會下滑約 9%。

由於 DRAM 價格與 NAND 快閃記憶體價格一同走低，KB 投資證券公司預測 SK 海力士第 4 季營業利潤將較疲弱，預估值為 5.9 兆韓元。

SK 海力士表示將持續開發新製成，並在年底前完成第 2 代 10 奈米製程開發，該公司同時計畫擴建現有工廠。