今年外資流入A股估達人民幣4000億元 可望刷新歷史紀錄

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2019年1月23號17點28分

中國經濟面臨放緩困境，創下 28 年以來最低增速，讓陸股面臨下修風險，但法人認為，對照內資對 A 股裹足不前，著重中長線布局的外資對 A 股則有趁勢跌深加碼的跡象，根據彭博統計，去年外資湧進 A 股資金已達人民幣 3,000 億元，刷新歷史紀錄。

保德信中國品牌基金經理人許智洋認為，隨著 QFII 額度的擴大及 A 股納入國際指數的權重不斷提升，預期今年全年外資流入規模可達人民幣 4,000 億元，外資占比有望提高至 8.8%，預期可望帶動 A 股自谷底回升。

今年以來，滬深 300 指數漲幅已經超過 5%，頗有擺脫去年盤整頹勢意味，但若比較內外資對 A 股的態度，可發現內外資對於 A 股有「內冷外熱」的味道。

許智洋表示，面對 A 股震盪格局，內外資態度大相逕庭，內資是愈跌愈怕、退場觀望；外資則是盤底搶進、跌深加碼，呈現內冷外熱的特殊現象。

許智洋表示，A 股國際化發展持續推進，並陸續納入國際指數且權重占比不斷提升，被動式加碼資金進一步增加的同時，中國官方第五度擴大 QFII 總額度，從 1,500 億美元加倍提高至 3,000 億美元，凸顯外資入市已是大勢所趨，對於市場流動性及投資信心也有提振效果。



許智洋進一步分析，去年底 QFII 加計 RQFII 使用額度約人民幣 7,000 億元，透過滬深港通之北上資金累計流入約人民幣 6,000 億元，然而外資占 A 股自由流通市值僅約 7%，遠低於日本的 30%、台灣的 27% 及韓國的 16%。

PIMCO(品浩) 表示，目前全球經同步陷入趨緩，中國也不例外，但中國今年雖有經濟成長放緩的問題，但相較於其他新興市場，中國經濟成長率仍維持一定水準，只要中國今年經濟成長能維持 6% 的水準。

瑞銀認為，中國實際 GDP 預估從三季的 6.5% 放緩至 6.4%，整體出口和汽車生產銷售大幅走弱將拖累第 4 季度經濟增長放緩的主因，另外，社會消費品零售和房地產銷售增速也有所放緩，內外需疲弱拖累工業生產同比增速從第三季的 6% 放緩至 5.7%。