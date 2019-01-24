〈財報〉論全球經濟負面影響 福特Q4虧損

福特汽車公司 Ford (F-US) 週三公布的第四季度經營利潤下滑，除北美外，全球其他地區的虧損也都打壓了獲利。

財務長 Bob Shanks 表示，「我們不滿意這一年，第四季度延續了這一主題」，也就是該公司正在重組其全球業務。上週，由於關稅成本和英國退出歐盟的不確定性，福特提供了更糟的 2019 年前景。

然而，這與福特較大的美國競爭對手通用汽車 GM (GM-US) 明顯形成了對比，GM 於 1 月 11 日的財務預測顯示，2019 年的盈利遠高於分析師預期。

Shanks 週三重申，福特的大量業務使其廣泛受到英國脫歐的影響，同時，去年一次性虧損額也高達 34 億美元。福特股價周三收盤下跌 1.88% 來到 8.34 美元。

福特汽車股價趨勢圖

福特在 1 月 10 日曾表示，它將裁減數千個工作崗位，並考慮將歐洲的工廠關閉，作為恢復該地區 6% 運營利潤計劃的一部分。執行長 Jim Hackett 的公司重組策略，也包括刪減其轎車款式、投資休旅車款式、並大幅裁員。

福特最新一季度的財報顯示：

淨虧損 -1.16 億美元，低於 2017 年同期的 25 億美元淨利潤。

每股純益 EPS 為 -0.03 美元，低於 2017 年同期的 0.63 美元獲利。主要原因歸於一次性養老金成本和其他費用。

不計一次性費用，該公司報告 EPS 為 0.30 美元，與上周提供的預測一致。

稅前毛利從一年前的 4.9% 降至 3.5%。

在北美地區，福特的稅前利潤為 20 億美元。但在其他地區，都已虧損收尾。亞洲虧損最多，受中國銷售額下滑的影響，達 -3.81 億美元。

福特此前表示，它仍將致力深耕於在歐洲和南美洲的虧損業務，而預計今年中國區域的虧損將縮小。

福特表示，根據利潤分享協議，2018 年它將支付美國員工每小時 7600 美元，高於 2017 年分享的 7500 美元。