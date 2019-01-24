【永豐期貨】台指選擇權盤前－美股拉回修正 台股跌48點失守5日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 26 點至 9819 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 27.4 點，電子期逆價差縮至 - 1.06 點，金融期轉為正價差 0.85 點。現貨部分，三大法人買超 2.11 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 5938 口至 22196 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 5762 口至 48254 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 9401 口至 22070 口。

週二美股三大指數全面下跌，連帶影響台股投資人信心，週三台股跳空開低，早盤指數雖一度反彈翻紅，但買方力道略顯不足，也壓低指數再度滑落回測 5 日線，盤面上蘋概三王跌幅均在 1% 以上，直至尾盤皆未見明顯買盤力道浮現，終場加權指數下跌 48.26 點或 0.488%，收在 9846.4 點，成交量能 654.68 億，較前一日縮減 135.43 億。今日八大類股除了水泥窯類股與營建類股收紅，其餘皆收黑，其中以水泥窯類股漲幅 0.35% 表現較佳，塑化類股跌幅 1.16% 表現較差。加權指數開低震盪，收盤失守 5 日線，成交量能持續萎縮，短線反彈走勢暫歇，盤勢持續橫向高檔震盪整理可能性較高。今日加權指數拉回修正，下檔季線是否有撐為觀察重點，今日新台幣由貶轉升，外資現貨持續買超，後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10000 點，賣權集中在 9900 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10200 點，賣權未平倉最大量集中在 9500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.34 降至 1.32，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.67% 降至 11.91%，賣權平均隱含波動率由 16.58% 降至 15.83%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)

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