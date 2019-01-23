技嘉脫離谷底 Q1營運回升 台系券商喊買

板卡業者去年下半年面臨產業黑暗期，主板龍頭大廠技嘉 (2376) 上季業績低於預期，不過，台系龍頭券商近日出具報告並不看淡技嘉今年營運表現，認為目前是該公司黎明前的黑暗，預估上季營運已是谷底，首季業績將顯著回升。因此，該機構維持對技嘉買進的評等，目標價 45 元，去年與今年 EPS 分別估 4.42 元與 4.44 元，第三季傳統旺季將達到高峰。技嘉週三 (23 日) 股價逆勢小漲，最高來到 40 元價位。



該券商認為，技嘉上季除受礦卡庫存影響外，英特爾 CPU 缺貨在上季達高峰也是衝擊業績不如預期主因。但因第四季有新品上市抵消部分衝擊，預估單季毛利率將回升到逾 16%，EPS0.57 元，較第三季增加逾 1.4 倍，但年減 57%。



首季 CPU 缺貨稍緩解，加上進入大陸農曆年小旺季，加上 RTX 2060 推出助益，毛利率將再升至逾 18%，EPS 0.86 元。