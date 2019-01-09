技嘉、青雲、動力-KY上月業績跌谷底 下週RTX 2060上市拼反攻

板卡族群首波業績出爐，除麗臺 (2465) 商用顯卡訂單加持使 12 月營收創高之外，包括技嘉 (2376)、青雲(5386) 與顯卡散熱風扇廠動力 - KY(6591)都跌落谷底，不過，法人認為，隨著輝達主流顯卡 RTX 2060 下週上市，業績可望逐漸回溫。技嘉 12 月營收為 32.06 億元，較上月大減 32.5%，同比衰退 42.36%，為去年最低，也低於市場預期，第四季營收 129.56 億元，季減 4.9%，年減 16.6%，累計去年營收為 60.9 億元，年增 1.76%。青雲 12 月業績跌破 1 億元大關，以 9095.1 萬元，較上月大減 69.4%，年減 54.64%，第四季營收 5.18 億元，季減 46.9%，年減 30.6%，全年 38.55 億元，年增 21.9%。



動力 - KY 屬板卡上游，在下游動能疲弱之下，12 月營收僅 6126 萬元，月減 16.6%，年減 61.2%，亦為去年最低月份。不過，因 10 月業績不錯，第四季營收 2.66 億元，較第三季成長 9.5%，年減 37%，累計全年營收為 12.18 億元，較去年同期成長率由正轉負，衰退 5.76%。



技嘉、動力 - KY 週三 (9 日) 股價在台股大漲百點之際表現相對疲軟，技嘉一度再破 40 元大關，最低來到 39.9 元價位，下跌 2.33%，不過力守 40 元大關的企圖明顯；動力 - KY 除了業績不振，本週五 (11 日) 現增案進入繳款期，也壓抑股價表現，盤中再度創下 36.7 元新低。



惟青雲主要出貨伺服器記憶體，在技嘉訂單加持之下，去年業績高成長，雖第四季伴隨技嘉伺服器業務進入淡季走疲，但技嘉伺服器業務是去年成長最佳的一塊，全年突破百億營收大關，今年持續雙位數成長，在成長性明確之下，有機會帶動青雲持續展現成長力道。