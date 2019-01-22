不只提供基金未來性評分 大拇哥投顧首創「用個股找基金」

越來越多機構投入 AI 智能理財領域，其中，大拇哥投顧於 2017 年上線的 TAROBO 網站，不同於其他機構普遍使用過去「歷史績效」來評定基金的好壞，TAROBO 網站標榜提供所有台灣核備銷售基金「具未來性」的評分。大拇哥投顧今 (22) 日進一步宣布，攜手新銳投資知識網站 StockFeel 股感，共同打造「用個股找基金」的體驗。

要買基金，大部分投資人都用過去歷史績效來評定基金的好壞，大拇哥投顧兩年前推出 TAROBO 網站，透過調查基金背後的「每一檔」持股持債，並結合大數據、投資專家與 AI 模型，找出影響投資報酬且富有未來性的因子，再透過機器程式高速運算不斷地回溯測試。最後，機器人根據每天市場的漲跌幅、大事件影響，進行深度學習，成功做到 machine learning，動態調整因子權重，即時為基金做出「具未來性」的評分。

TAROBO 大拇哥投顧行銷業務總監王克瑞表示，TAROBO 將複雜的金融數據資訊，轉化為清晰易懂的介面，透過深入淺出的文章內容，解讀各項重要財經指標數據，幫助投資人更容易理解數據及其對投資的重要性，目前僅開放給合作銀行，幫助金融機構為客戶提供更好的投資理財服務，實際作到普惠金融。

只有「具未來性」的基金評分幫助投資人還不夠，TAROBO 這次直接正面對決大家理財投資時的共同痛點 ─ 資產配置，例如現在該投資哪些地區？TAROBO 透過大數據分析、回測，找出有效的三大元素：國際投行推薦、籌碼流向、全球資金配置，並提供三大元素的即時數據，讓機構或專業投資人參考，進而結合數據與自己的觀點調配比例，做出不同特性的資產配置。

TAROBO 更攜手新銳投資知識網站 StockFeel 股感，共同打造「用個股找基金」，主要是 TAROBO 發現投資人往往有對特定股票的偏好，但要找出哪些基金持有這支股票則非常困難，透過 TAROBO 完整且即時的基金持股資訊，只要搜尋股票名稱或代號，即找出持有該股票的基金、持有市值，及佔淨值比例等相關資訊，為基金投資增加另一種可能。