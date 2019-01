矽力-KY(6415)、晶相光(3530)、新普(6121)、浩鼎(4174)、立凱-KY(5227)

矽力 - KY(6415):積極調整產品出貨比重,拉高固態硬碟 (SSD) 及高階物聯網 (IoT) 等產品,力求毛利率的提升。股價創下波段低點 420 元後開始反彈,今日股價一路上攻,創下今年波段新高 493.5 元,惟遭逢半年線下彎而拉回。

晶相光 (3530):受惠於安控市場需求穩健加溫,並切入生技醫療新藍海,攜手基因定序儀器大廠 Illumina 一同進軍精準醫療市場,後續效益可望逐步顯現。今日股價跳空開高,創下波段新高 85.5 元,受到大量壓力區間反壓而拉回。



新普 (6121):非蘋 3C 業務以及 LEV 雙輪電動自行車的訂單持續挹注營收,而非 IT 業務貢獻業績逐漸加大,LEV 與資料中心備援電池(BBU) 扮演今年非 IT 業務主要驅動力,今年非 IT 占比目標估 12-15%。股價突破盤整區間,帶量上攻,今日股價開高走高,創下波段新高 224 元。



浩鼎 (4174):公司董事長張念慈與中央研究院前院長翁啟惠涉及貪汙案,檢方放棄上訴,無罪確定。今日股價開高走高,早盤再創波段新高 173 元,漲幅逾 6%。



立凱 - KY(5227):通過南韓第一大化學廠樂金化學公司 (LGChem Ltd) 鋰鐵電池正極材料產品認證,取代傳統車用電瓶 12V 鉛酸電池,首筆訂單將於今年上半年正式出貨。昨日創下今年波段新低 17.1 元後,今日逆勢反彈,漲幅逾 5%,惟遭逢大量壓力區間反壓而拉回。