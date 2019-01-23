逢低進場最佳時刻！華爾街喊買臉書 隱含漲幅逾20% 

券商 Jefferies 認為，拜 Instagram 所賜，臉書 (FB-US) 近日走跌正是絕佳的買進機會。

Jefferies 分析師 Brent Thill 重申對臉書的「買進」評級，並預估市場對 Instagram 廣告產品的需求將上升。

「臉書在社交產品的領導地位沒有變動，且我們看到臉書股票在消化社交股『宿醉』後持續往上，臉書仍是廣告花費的一級平台，因為 Instagram 呈現成長的正面推力。」

臉書股價週二收跌 1.65% 至 147.57 美元，而 Thill 重申目標價 180 美元，意味著臉書尚有超過 20% 的上漲空間。

該分析師估計 Instagram 去年營收 90 億美元，2019 年營收可望超過 140 億美元，年增率達 60%。他相當看好 Instagram Stories，研究機構 Kenshoo 指出，目前該單位的廣告版位在平台費用占比上自先前的 8% 提高至 10%。

Thill 指出，Instagram 的用戶基礎在臉書 2012 年收購時僅 3000 萬人，但現在已經擴大到 10 億人，「我們相信，經過今年一整年，隨著營收成長和利潤前景越來越清晰，股價會慢慢重新評價。」

自去年臉書爆發劍橋分析 (Cambridge Analytica) 濫用數據醜聞案後，股價迄今跌幅超過 30%。臉書股價 7 月時大跌，係因該公司預期，在提高安全和內容審查的費用後，長期獲利下降。

臉書預計下週三 (30 日) 公布去年第四季與全年財報。