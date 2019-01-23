美股盤中─擔憂全球經濟減緩 道瓊下跌逾220點

美國股市週二中場下跌，道瓊一度下跌逾 220 點。中國經濟數據疲弱，且國際貨幣基金 (IMF) 調降全球成長預估，重燃了全球經濟下滑的擔憂。

台北時間 00:29

道瓊工業平均指數下跌 193.86 點或 0.78% 至 24512.49。

Nasdaq 指數下跌 79.62 點或 1.12% 至 7077.60。

S&P 500 指數下跌 26.10 點或 0.95% 至 2644.61。

中國去年經濟成長率為 6.6%，符合分析師預估，但却是 28 年來最慢的成長速度。

自去年以來，中美兩國進行了一場貿易戰，各自對對方上千億美元商品加徵關稅。如今，兩國正試圖達成永久性貿易協議。

TS Lombard 公司分析師方比 (Jonathan Fenby) 認為，中美兩國官員即將舉行會議，可望化解爭議，但僅屬暫時。

他在週日提供給客戶的報告中說：「中國副總理劉鶴即將來到美國，帶來的禮物包括，降低汽車關稅，增加採購農產品與能源，並保證北京將對開放市場，保護智慧財產權與科技移轉問題上，採取進一步行動。但結構性問題仍是目前基本面的難題。」

IMF 週一說，全球經濟擴張正失去動能。該機構並將 2019 年成長預估由 3.7% 調降至 3.5%。IMF 並將 2020 年成長展望由 3.7% 調降至 3.6%。

國家不動產商協會 (NAR) 公布，美國 12 月成屋銷售下降至三年低點。該數據公布後，股市下跌至今日低點。

過去四週，美國股市週線連續上漲，創 8 月以來最長上漲期間，投資人未在意企業獲利成長下滑及美國政府持續關門。自 12 月 24 日以來，S&P 500 上漲逾 10%。

分析師說，儘管股市反彈，但目前的 V 型反彈走勢仍讓人擔憂，因為傳統上，股市會再度測試回檔低點，一如 2011 年與 2016 年走勢。