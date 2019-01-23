〈財報〉IB、Ameritrade一喜一憂 大環境將影響交易商未來獲利

美國券商 TD Ameritrade (AMTD-US) 公布了財報，與一周前競爭對手 Charles Schwab (SCHW-US) 一樣，收益都高於預期，而同樣是證券商的 IB Interactive Brokers (IBKR-US) 則未達標。

TD Ameritrade 的最新財報顯示：

每股純益 EPS 成長至每股 1.11 美元，高於分析師預測的 1 美元。

營收成長至 15.2 億美元，高於分析師預測的 14.7 億美元。

淨新客戶資產增長 10% 至 320 億美元。

每日平均客戶交易量攀升 28% 至約 928000 筆。

每日平均移動 (手機) 交易量躍升超過 50% 至 240000 筆。

執行長 Tim Hockey 表示，「由於對經濟的焦慮，和宏觀經濟的不確定性，投資人情緒在本季度發生了變化，強調了我們以客戶為中心的價值主張重要性」。

TD Ameritrade 股價盤後上漲 1.88% 來到 55.95 美元。雖然過去兩年表現了強勁的盈利和營收，但分析師認為，2019 年 EPS 成長將放緩至 17%，而 2020 年降至 8%。

TD Ameritrade 繼續引領金融科技創新。它在一周前宣布了業界第一個使散戶投資人能夠通過蘋果 (AAPL-US) iPhone 手機或 iPad 平板上 Messages 應用程式的 Apple Business Chat 立即由 Apple Pay 支付賬戶，提供資金。

另外，競爭對手 Interactive Brokers IB 財報就沒那麽優了。

IB 最新一季財報顯示：

營收下滑至 4.92 億美元，低於分析師預估的 4.97 億美元。

每股純益 EPS 達 0.57 美元，低於分析師預測的 0.59 美元。

IB 這次的主要問題是受到其貨幣多元化戰略的影響，該戰略較去年同期的 600 萬美元獲利，轉為該季度的 1200 萬美元虧損。

然而，在好消息方面，IB 的中介費成長 20.6% 至 2.05 億美元。客戶賬戶增加 24% 至 598000 個，日均收入交易總額增加 30% 至 951000。展望未來，分析師預計 2019 年獲利有望成長 20%，低於 2018 年的 40% 成長率。

同樣是競爭者的 E-trade (ETFC-US) 將於周四公布財報。