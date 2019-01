急轉直下！美方傳取消新一輪美中談判 全因智慧財產權分歧？

外媒《CNBC》最新報導引述消息人士指出,由於美中兩國在智慧財產權規範方面存在懸殊的意見分歧,美方已取消原訂 30、31 日在華府舉辦的美中貿易談判。

受該消息的拖累,週二 (22 日) 道瓊指數瞬間暴跌,狂瀉逾 360 點,暫報 24335.85。

道瓊指數走勢圖。(圖:investing)

在本月 30、31 日美國貿易代表梅努欽 (Steven Mnuchin) 將與中國首席貿易談判代表、國務院副總理劉鶴於華府舉行新一輪美中談判,但目前傳出該會談已遭美方取消。

消息人士表示,雙方會談仍可能通過電話進行,但面對面會談無望也表明,在 90 天停戰協議內達到全面性的協議將有難度。

然而,《CNBC》媒體向白宮求證時得到的回應是,美中雙方團隊仍在保持聯繫,為本月底的雙邊會談做好準備。

稍早《華爾街日報》指出,美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 及中國美國商會 (American Chamber of Commerce in China) 上週向美國貿易代表 (USTR) 提交的「美中貿易談判優先事項建議」報告內容提到,中國如何推進《中國製造 2025 》等計劃的技術政策,預料將成為下週美中談判焦點。

該報告提出證據表明,中國各省級官員正採取「深入、協調和持續性的工作」,以實現中央政府《中國製造 2025 》計劃的目標,促使中國在電動汽車、航空航天、機器人和其它製造業領域成為全球霸主。

該報告還提出,針對即將到來的美中貿易談判,建議以下三個優先目標:「解決中國結構性問題」、「解除中國強制技術轉讓規定及作法」和「消除中國威脅美企的不合理監管規定」。

美國貿易代表發言人拒絕對該報導發表評論。

自美國總統川普和中國國家主席習近平於去年 12 月 1 日達成為期 90 天的貿易休戰以來,雙方正在尋求在 3 月 1 日的最後期限之前解決貿易爭端。

若無法達成協議,美國將對 2000 億美元中國進口商品提高關稅從 10% 至 25%,並可能對 2670 億美元的剩餘中國商品加徵關稅,進一步損害已疲弱的中國經濟。