〈和泰產險展望〉推首張UBI車險 安全駕駛可節省保費

為了衝刺營運，總保費續挑戰歷史新高，和泰產險今 (22) 日宣布，即將推出第一張 UBI 車險保單，也是是國內第一張將「煞車來令片厚度」及「行駛里程數」雙計費因子結合的 UBI （Usage-Based Insurance）車險保單，和泰產險副董事長劉源森表示，此 UBI 車險保單將煞車來令片厚度及行駛里程數列為計費因子，藉此計算出不同的保費係數，車主可因較安全的駕駛行為而省下部份保費。

和泰產險去年 12 月甫獲得金管會核准的「和泰產物汽車保險駕駛行為計費附加條款」，是國內第一張將「煞車來令片厚度」及「行駛里程數」雙計費因子結合的 UBI 車險保單，不需另行安裝車載機具，就能研判出駕駛人的風險類型高低進行保費的定價，而不涉及個人隱私與無安裝成本，在業界多張 UBI 保單中具有差異化的競爭優勢。

UBI 車險是在任意險中附加 UBI 條款，透過蒐集用車人的實際駕駛趟次間的急加速、急減速、急轉彎、里程數或駕駛時段等參數，反應在保費費率上，計算出 UBI 車險的保費；類似客製化的概念，可依每位駕駛人的依據自己的駕車習慣計算保費，讓保費更公平、合理。

和泰產險精算再保部部長唐偉豪說明，結合母公司和泰汽車的保修廠資源，歸納出一些汽車零件的損耗，可能因駕駛行為穩定與否，而有不同的磨耗程度。其中煞車來令片的磨耗程度與駕駛人的行為相關性最為顯著，因此與淡江大學共同研究，將煞車來令片厚度及行駛里程數列為計費因子，藉此計算出不同的保費係數，車主可因較安全的駕駛行為而省下部份保費。