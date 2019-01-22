變額年金險兼具保障及投資   翻轉老後生活

歲末年終，不少人開始領到年終獎金，理財專家建議，受到高齡化及少子化的衝擊，民眾應該提早規劃退休，每年領到的年終獎金，不妨投入兼具保障及投資功能的變額年金險，將小錢利用時間魔法加速累積，越早準備，越能夠盡早擁有財務自由，達到「樂活樂退、人生贏家」的晚美目標。



一般上班族的退休金來源大概有勞保老年給付及勞退金，不過，若想擁有所得替代率高的老後生活，單靠這兩筆錢是不夠的，民眾還是得自己籌畫未來的退休金。事實上，面對高度老齡化社會，日本保險公司早於 10 多年前便將投資與保障結合，推出變額年金險，已是日本退休理財的流行工具。至於台灣，近年來在低利率環境下，以及高齡化問題受到重視，變額年金險也逐漸受到青睞。



新光人壽更為了鼓勵員工自儲退休金，針對該公司與貝萊德投信合作推出的「新光人壽樂活贏家變額年金保險」祭出補助方案，因為台灣勞工退休金自提比例僅約 10%，低於世界平均，而新光以壽險業優勢規劃特色福利，目標將員工自提比例提升至 30%。



「新光人壽樂活贏家變額年金保險」，從 0 歲至 69 歲皆能投保，獨家連結目前美國最熱賣的類型商品 -- 貝萊德享退休系列目標日期組合傘型基金，共有 2030、2040、2050 年等三個目標日期，民眾可以根據自己的規畫目標而做選擇。同時擁有貝萊德投信研發專屬「生命週期資產配置曲線」（Glidepath），可以隨著人生階段自動調整風險資產配置，透過專家規劃的自動導航投資機制，解決須自行考量風險及調整資產組合的困擾。



新壽表示，樂活贏家變額年金保險的保費門檻低且免收保費費用，所有資金可百分百投入，直接進行投資操作，將小錢利用時間魔法加速累積，愈早準備的人能擁有愈高的財務自由，達到「樂活樂退、人生贏家」的晚美目標。



新光金董事長吳東進表示，員工是企業永續經營的珍貴資產，新光不只保障在職福利，更關心員工退休生活，因此精選優質保險商品並訂定補助方案，鼓勵員工提早作退休規劃，新壽員工投保「新光人壽樂活贏家變額年金保險」月繳 3,300 元以上，公司將每月定額補助 300 元，助員工樂享無憂老後。



除了鼓勵內部員工投保，新壽也建議，退休規劃可以「隨時」開始！積沙成塔，正是累積退休金的最好寫照。民眾應該趁年輕開始自儲退休金，加速退休金帳戶累積，持續投資、持續成長，提前達成財富自由、提早退休，盡情享受人生後半場。