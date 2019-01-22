Eurizon：貿易戰的結局可能是一個更加開放的中國

Eurizon SLJ Capital 的 Stephen Jen 和 Joana Freire 稱，外界對於美中貿易戰的普遍看法將出現 180 度的反轉，最終結局將是一個更加開放的中國，而不是一個更加封閉的美國。

他們在 1 月 21 日的一份報告中寫道，中國開放的利好影響將抵消內需疲軟帶來的負面拖累，並最終為全球經濟添加助力。

「隨著中國經濟繼續成長並減少貿易壁壘，它對全球產出的潛在需求顯然將是巨大的，」他們寫道。「更寬鬆的進口條款、更便利的市場准入以及更完善的智慧財產權保護，中國可能會滿足美國政府提出的這一要求，並應該會對全球經濟產生積極影響。」

他們寫道，這很重要，因為中國現在對世界的影響力已經有美國和歐盟加起來那麼大，過去十年中國以美元計的 GDP 總量成長了 9 兆美元，差不多相當於美國 (7 兆美元) 和歐盟 (2 兆美元) 增量的總和。

「過去，美國是全球經濟太陽系中唯一的太陽，」他們寫道。「現在中國經濟的體量不僅變得足夠大，而且其經濟生態系統的網路也已經足夠強，中國已經成為經濟太陽系中的第二個太陽，對行星系產生著巨大的引力。」

報告指出，事實上，歐洲對華敞口大於美國，可能會成為短期內拖累該地區及歐元的因素之一。

國際貨幣基金組織 (IMF) 本周下調了對世界經濟的預測，預計 2019 年增速為三年來最弱，並將原因歸咎於整個歐洲需求疲軟以及最近的金融市場動盪。

去年全年中國經濟成長了 6.6%，為 1990 年以來最低水平。Jen 和 Freire 認為，考慮到疲軟的零售額、工業增加值和稅收數字，增速實際上可能會更低。他們表示，如果中國增速不是 6%-6.5%，而只有 4%-5%，台灣、日本和德國等經濟體將尤其感受到痛楚。

不過，儘管對中國 2019 年的經濟成長持悲觀態度，但兩位經濟學家仍對中國的中長期前景持樂觀看法。

「與美國、歐洲、日本以及大部分已開發國家形成鮮明對比的是，中國沒有采用凱恩斯主義的政策，它選擇了降低系統性風險，而不是刺激成長，」他們寫道。「優先政策的這一重要轉變具有重要意義，我們認為，這最終會讓中國得以積聚力量，實現下一次突飛猛進的發展。」