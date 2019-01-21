無論美股下一步怎麼走 都與美中貿易協判結果緊密相聯

鉅亨網編譯張祖仁 2019年1月21號7點40分

華爾街仍受美中貿易談判的制約。投資人大聲慶祝最近可望結束的破壞性貿易戰，新聞報導顯示會談取得正面進展，導致道指在上週最後兩個交易日上漲 500 點。

股市的熱烈反應凸顯了投資人有多希望全球兩大最重要經濟體之間的貿易鬥爭盡快結束。

E*Trade 投資策略主管 Mike Loewengart 表示，「貿易戰以及使用的武器對經濟造成扭曲，」「有可能阻礙全球成長。」

對美中貿易戰後果的擔憂加上人們對聯準會 (Fed) 的擔憂造成去年底股票暴跌。標準普爾 500 指數在第 4 季暴跌 14%，是 7 年來最差的表現。

最近幾週，蘋果公司 (AAPL-US) 重量級銷售預警以及自經濟大蕭條以來成長最慢的美國工廠活動，也加劇了貿易戰的擔憂。

但貿易談判真正取得突破的證據可能導致股票價格上漲。上週所有三大股指均上漲約 3%，連續第 4 週上漲。

Loewengart 說，「過去幾天的樂觀情緒表明，一切都與貿易戰有關。」

這意味著如果貿易談判破裂，投資人將非常失望。談判破裂和關稅爆發只會加劇人們對經濟成長急劇放緩的擔憂，這種擔憂會擠壓企業獲利。

顯然，投資人將密切關注美國官員與中國最高貿易談判代表副總理劉鶴 1 月 30 日在華盛頓舉行的高層貿易談判。

美中雙方面臨 3 月 1 日截止日期的壓力。但雙方似乎不太可能解決彼此的深層結構性問題。然而，分析師越來越認為談判期限將會延長。

Eurasia Group 亞洲區總監 Michael Hirson 認為，由於川普總統希望在 2020 年大選之前安撫投資人並促進經濟發展，因此未來幾個月「有限度的協議」「越來越可能」。

然而，貿易和平可能無法滿足白宮內部的中國鷹派。

Hirson 在報告中寫道：「這將是一場不穩定和不完整的休戰，協議遠遠不能解決兩國和兩國經濟之間的深層問題。」

E*Trade 的 Lowengart 表示，雖然全面性的解決方案最「理想」，但市場會對任何能促使美國和中國從懸崖邊緣回歸的事情感到高興，「任何逐步推動達成協議的進展都將受到投資人的歡迎。」