經濟學家看好美國經濟創史上最長擴張期 美股反彈蔓延到陸股

經濟預測機構 Decision Economics 總裁西奈 (Allen Sinai) 看好美國經濟擴張趨勢持續到 2019 年 7 月，將創下美國史上最長經濟擴張期，並樂觀預估美股反彈走勢將蔓延到陸股。

西奈接受彭博電視台採訪時表示，只要通膨保持在低水位，利率維持在相對低水平，對股市就是一個大驚喜，現在全球到處都是低通膨，樂觀預期股市牛市將回歸。

西奈說，去年第四季美股市低迷基本上是對經濟衰退預期的恐慌，而且投資人對美國經濟處於長期擴張期過度敏感，但他認為目前美國經濟更像是擴張期的第三年或第四年，意味著還有很大的發展空間，看好今年七月美國有望創下史上最長經濟擴張期。

原先中國經濟成長快速放緩，引發市場對美國的擔憂，但從美股去年底以來的反彈來看，投資人似乎已經擺脫對經濟衰退的擔憂。

美股和陸均在今年起展開反彈。(來源：Bloomberg)

此外，中國計畫降低稅收來促進經濟成長，擴大消費而非出口，預期將會有很好的成效。

西奈表示，假設中國經濟成長率下滑 2 個百分點，將波及出口敏感型經濟體，如德國、日本和韓國，從而美國企業造成傷害，尤其是當企業停止招聘，美國消費下滑時，下一波經濟衰退就會出現，這讓市場更加關注近期中國的政策動向。

在中國的減稅政策下，西奈預期，未來 6-18 個月內陸股將有所表現，去年西奈旗下的公司在陸股跌勢下拋售股票，但現在已開始回頭承接，並表示直到今年下半年都會買進陸股。