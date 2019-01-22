松下不再獨占？傳特斯拉與天津力神洽談採購上海廠電動車電池

根據消息人士透露，特斯拉 (TSLA-US) 已與中國的天津力神電池公司簽署了一項初步協議，為其新上海汽車廠供應電池，目的在減少對日本松下 (6752-JP) 的依賴。

其中一位消息人士表示，兩家公司尚未就特斯拉會下多少訂單數量做出決定，而力神仍在研究特斯拉將要求的電池尺寸。

雖然松下目前是特斯拉獨家電池供應商，但特斯拉 CEO 馬斯克 11 月曾表示，該公司將在上海廠生產所有電池模組和包裝，並計劃分散採購來源。

他在 11 月的推文中指出，「電池生產將在當地採購，最有可能來自幾家公司 (包括松下在內)，以便滿足即時需求。」

競逐電池合約的其他電池製造商可能包括寧德時代新能源科技 (Contemporary Amperex Technology) (300750-CN) 和樂金化工 (LG Chem) (051910-KR)。

特斯拉本月稍早在中國投資 20 億美元的第一座超級工廠 (Gigafactory) 動土，計劃最快在今年底開始生產 Model 3 型電動車。

馬斯克表示，該工廠將為全球最大的中國汽車市場生產「更實惠」的汽車，該公司面臨著日益激烈的競爭和美中貿易緊張的風險。

松下發表聲明表示，它正在研究特斯拉上海廠的各種可能性，但沒有任何決定。它拒絕評論失去特斯拉獨家供應商地位的可能性。

力神電池的客戶涵蓋從蘋果 (AAPL-US) 和三星電子 (005930-KR) 到吉利和現代汽車，目前正與其他電池製造商共同積極爭取與快速成長的電動車產業簽訂供應合約。

這家中國公司位於距離上海約 100 公里 (60 英里) 的蘇州市，於 2017 年開始大規模生產與松下為特斯拉 Model 3 製造的同類型圓柱形電池。

《路透》週一 (21 日) 報導，松下和豐田汽車明年將成立合資企業生產電動車電池，以與中國競爭對手競爭。

合資企業將以 2017 年底宣布的協議為基礎，以菱形柱狀電池配置聯合開發具有更高能量密度的電池。

這也將有助於松下減少對特斯拉的嚴重依賴，特斯拉的生產延遲已經打壓了這家日本企業的獲利。

據消息人士透露，松下計劃將其在日本和中國的大部分菱柱電池相關設備和設施轉移到合資企業，而為特斯拉生產電池的那些設備和設備將繼續留在原公司內。