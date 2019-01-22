Panasonic傳出將在中國生產EV用鋰電池

根據日刊工業新聞 22 日報導，日本 Panasonic (6752-JP) 計畫未來將美國內華達州的電池工廠「Gigafactory」所生產的鋰電池，供應給 TESLA (TSLA-US) 正在中國上海興建中的汽車組裝廠。就這個問題，Panasonic 與 TESLA 之間將進行調整。而先前的規劃則是 TESLA 中國工廠在步上軌道後，Panasonic 將把電池生產據點移至當地。

TESLA 位在內華達州的 Gigafactory (圖：翻攝自 TESLA 官網)

由於 TESLA 尚未決定上海工廠的電池供應商，目前正在摸索向多家廠商採購的可行性。然而，TESLA 如果冒然將他的鋰電池唯一供應商 Panasonic 轉換到其他廠商，也將伴隨著很高的風險。美國內華達州的電池工廠「Gigafactory」，是由 Panasonic 與 TESLA 共同營運，Panasonic 所扮演的角色是降低鋰電池生產成本與擔當供給上的責任。

目前的方針是，如果 TESLA 在中國的組裝工廠步上軌道，Panasonic 將會把電池生產據點轉移到當地。

TESLA 位在中國上海的組裝廠，是該公司在海外的頭一個 EV 生產據點，也是為了避免在中美貿易戰中被中國加徵關稅。該廠預定在 2019 年度開始量產，年產能為 50 萬輛，超越美國工廠的產能。然而生產計畫能否按照規畫進行還是未知數，Panasonic 持續在車用電池上投資，在資金方面也有極限在。Panasonic 打算活用 Gigafactory 來減少投資上的負擔。

Panasonic 正持續改善 Gigafactory 的生產效率，產能提高的話，就可確保 TESLA 上海組裝廠的電池供應。

TESLA 正在為上海工廠尋找，供應穩定又能降低成本的電池供應商。由於電池的好壞，影響 EV 的續航能力還有車輛的安全性，在這方面和 TESLA 有長期合作關係的 Panasonic 就佔有優勢。

然而從美國出口到中國的電池，也是課徵關稅的對象。中美貿易戰持續僵持不下，能否取得美國政府的出口許可也是需要煩惱的問題。

Panasonic(6752-JP) 今 (22) 日在東京股市表現，日本時間 13:22 時下跌 1.74% 股價 1074 日圓。