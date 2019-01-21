豐田、Panasonic 將共同設立EV用電池公司

根據日本媒體在 20 日的報導指出，日本豐田汽車 (7203-JP) 與 Panasonic (6752-JP) 正規劃於 2020 年，將共同攜手成立一家自動車 (EV) 用電池公司。在出資比例上，豐田為 51%，Panasonic 為 49%。

由於電池是 EV 的核心技術，中國、韓國等國家在這方面的勢力逐漸抬頭，豐田與 Panasonic 希望透過彼此的結盟，來強化在成本上的競爭力，並加速在次世代電池技術上的開發。詳細內容將在本週對外公布。

未來，Panasonic 去除該公司為主要客戶美國 EV 大廠 TESLA(TSLA-US) 所設的車用電池工廠，其餘在日本兵庫縣以及中國大連等 5 處的電池工廠，都將交由新公司接手。於 2020 年上半年開始，將正式生產容量約為油電混合動力車 (HV)50 倍的 EV 用電池。

兩家公司所共同生產的電池，也打算提供給豐田汽車旗下子公司的大發工業，以及有合作關係的 MAZDA(7261-JP) 和 SUBARU(7270-JP) 等其他汽車製造廠。更將致力於具有大容量、高安全性等特徵的，次世代全固態電池開發。

豐田汽車今 (21) 日在東京股市的表現，日本時間上午 10:45 時上漲 0.54% 股價 6835 日圓。

(圖：Google)

Panasonic 今 (21) 日在東京股市的表現，日本時間上午 10:45 時上漲 2.60% 股價 1086 日圓。