中國GDP創28年新低.. 日本工具機業者冷汗直流

中國國家統計局在 21 日發表了 2018 年的國內生產毛額 (GDP) 成長率為 6.6%，創下 28 年來新低。而這個數字，也反映出日本的工具機產業正處於一個艱困的環境中。日本工作機械工業會 (JMTBA) 的統計數據顯示，到 2018 年 11 月為止，日本工具機訂單已連續 9 個月在年增率上呈現減少，在 11 月更是年減約 7 成。

JMTBA 的飯村幸生會長表示，「在好的時候，來自中國的訂單可以達到 400 – 480 億日圓。2018 年 11 月時變成 135 億日圓」。指出市場規模已大幅縮減。

工具機在智慧型手機代工市場，過去每個月都有數以千計的訂單。但是進入 2017 年之後，就看不到如此盛況。在其他產業方面，則給人生產設備過剩的感覺。加上中美貿易戰愈演愈烈，各家企業的設備投資計畫也都向後拖延。

小型 CNC 車床大廠津上 (6101-JP) 的西嶋尚生董事長認為，中國市場「應該不會再下探」，多數業界人士都認為已經到底了。但是，讓人在意的昰中國經濟衰退對其他國家經濟所造成的影響。

日本電產 (6594-JP) 在中國的車用及家電用馬達銷售不佳，本月 17 日時公布下修 2019 年 3 月期決算的業績預測。由原本的 1 兆 6000 億日圓，調降為 1 兆 4500 億日圓，下修幅度約 9.4%。該公司的永守董事長認為在 11、12 月時「發生了不尋常的變化」。

工業用機器人全球四大之一的安川電機 (6506-JP) 也在本月 10 日，第 2 度進行下修。2019 年 2 月期第 3 季 (2018 年 9-11 月) 決算，銷售額由 4980 億日圓下修為 4820 億日圓 (-3.2%)，營收從 590 億日圓下修到 530 億日圓 (-10.2%)。

工具機業界人士表示，2018 年由於各家車廠在設備需求上有相當大的需求，也支撐了日本的工具機產業。但也提到「車廠有縮小計畫的動向」，透露出隱憂。日本國內在曾經熱絡的設備投資上，也蔓延著觀望的態度。