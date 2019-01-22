昭和殼牌石油 重啟伊朗原油進口作業

伊朗政府日前表示，即將恢復因美國經濟制裁而中斷的原油出口作業；據外煤報導，日本第 4 大石油公司，昭和殼牌石油 (5002-JP)，已重啟伊朗原油的進口作業。

川普政府於 2018 年 11 月，對伊朗產原油展開經濟制裁，要求各個國家停止進口伊朗原油。但也豁免台灣、日本、中國、韓國、印度、希臘、義大利及土耳其等 8 國，暫准繼續向伊朗購買原油。

由於這項豁免，各國也再度展開伊朗原油的進口作業，伊朗中央銀行的 Hemmati 總裁在 21 日表示，繼中國與韓國等國家之後，日本也再次展開了原油進口作業。

日本第 4 大石油公司，昭和殼牌石油 (5002-JP) 也重新展開伊朗原油的進口作業，最快將在 2 月上旬時運抵日本。

而日本最大的石油公司 JXTG 控股 (5020-JP) 等，也預期在近日內恢復進口伊朗原油。

然而，美國這次經濟制裁措施的豁免條件是有但書的，要求被豁免國在 2018 年 11 月 – 2019 年 5 月的這段期間，停止與伊朗進行交易。日本各家石油公司也因為年度決算的關係，在 2 – 3 月左右必須停止原油的進口。

日本等國也就豁免期間的延長，與美國政府展開交涉。未來能否繼續自伊朗進口原油，也成為關注的焦點。

昭和殼牌石油 (5002-JP) 在今 (22) 日的東京股市表現，下跌 2.55% 股價 1645 日圓。