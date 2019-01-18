都是貿易戰害的！日本電子業資優生Nidec下修業績

生產各式馬達的日本大廠日本電產 (Nidec)(6594-JP)，該公司董事長永守重信在週四 (17 日) 的記者會上，公布下修 2019 年 3 月期決算的業績預測。由原本的 1 兆 6000 億日圓，調降為 1 兆 4500 億日圓，下修幅度約為 9.4%。主要是受到中美貿易戰的影響，去年 11、12 月的中國內需大幅下滑，對該公司業績造成前所未見的打擊。

日本電產的吉本浩社長在記者會上說道，該公司在中國的車用零組件產量「在 11 月掉了 30%，12 月時也有同樣的衝擊」。而在家電用零組件方面，「掉了 30 – 40%」永守董事長說道。

日本電產預估 2019 年 3 月期的營收，將由 1950 億日圓減少為 1450 億日圓 (-25.6%)；純收益也將由 1470 億日圓減為 1120 億日圓 (-23.8%)。除了銷量下滑所帶來的收益減少，在工廠的統合與廢止也產生了 240 億日圓的費用支出。

永守董事長表示，「不能小看這個變化。如果變得比現在更糟，將接近雷曼風暴時的狀況」，認為今年 1 月之後的情況也不會好轉。他還補充，「在雷曼風暴的時候是整體暴跌，經營公司 46 年以來，像這樣一個月一個月的大跌，還是頭一次遇到。過去經驗過的還能作出預測，這種首次遇到的情形就必須留意。不可輕鬆看待」。

日本電產 (6594-JP) 今 (18) 日在東京股市表現，收盤時下跌 1.13% 股價 12255 日圓。