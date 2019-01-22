【統一投信】資金預期不再緊縮 關注美股財報指引景氣

美國聯準會官員們陸續對升息展望表態，根據聯邦基金期貨利率最新預測，第一季底不會升息的機率達 97%，今年底也不會升息的機率則是 74%。市場資金預期不再緊縮，加上美中貿易和談進展順利，市場信心逐漸恢復，全球股市回神，自去年 12 月耶誕節低點以來，MSCI AC 世界指數反彈 8%、美股標普 500 指數反彈近 14%，引領美股走揚的 FANG + 尖牙股指數谷底反彈幅度達 19%。

統一 FANG+ETF(00757) 經理人袁永騰表示，全球股市反彈最大的利基在於資金面，美國今年暫停升息的機率很高，當預期美國利率不再走高，歐洲央行、日本央行等其他國家持平保守、按兵不動的態勢也隨之增強，同時，美元指數年初以來明顯回軟，不再維持去年下半年般強勢，新興市場貨幣貶值壓力大為紓緩，進一步增強了市場信心，投資人重新進場布局基本面展望佳的科技類股。

本週開始為期一個月時間，美股企業將陸續公布去年第四季財報與今年財測，重點觀察半導體及電子產品硬體銷售廠商發表的庫存調整情況，可窺知景氣好壞，而電子零售商與非核心消費業者的財報及展望看法，則可觀察消費市場買氣與信心。

袁永騰指出，市場自去年第四季開始，就不斷下修景氣增長預期與企業獲利，即便是年初，投資機構對企業財報保守下修的情況仍未停止，再加上股市去年 10 月及 12 月兩波大修正，已提前反應此悲觀預期，當企業財報正式公布後，符合預期的機會大增，反而容易有利空出盡的表現，如果財報數字與財測展望好於預期，則有延續漲勢的機會。

以全球半導體指標企業台積電為例，該公司 17 日法說會預估今年首季營收季減二成，比預期差，但全年展望仍維持成長。由於第一季全球不論總經或企業數據都會很差已是市場普遍共識，在法說會後，台積電 18 日股價僅下跌一天即利空出盡，21 日出現彈漲。

袁永騰表示，從半導體指標大廠營運展望來看，意味著電子產業今年走勢為上半年調整期、下半年加速復甦，由於股市總是先行反應基本面，加上預期今年全球央行仍會維持寬鬆貨幣政策不再收緊，全球景氣最強勁的美國股市可望重回上升軌道，惟全球政策風險的不確定因素仍在，看好獲利成長有機會優於其他產業的資訊科技、通訊服務類股，會是長線資金重新布局的優選標的。

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