【台新投信】台新MSCI中國正2ETF1/23掛牌 迎接陸股向上行情

中美雙方互相釋出善意後，陸股開始小碎步墊高，上証綜指目前站上月線與季線，投資氣氛轉佳。台新投信將於 1/23 推出「台新 MSCI 中國正 2」ETF(00766L) 搶攻這一波陸股向上行情，台新 MSCI 中國正 2ETF 基金經理人王嘉豪表示，中國官方為了經濟維穩，推出貨幣與財政政策的利多，這些政策調整效應可望逐步顯現，且根據 JPM 統計的中國境內投資人的投資情緒已經由極度悲觀轉為正向，1 月底預計中國副總理劉鶴前往美國進行協商，中美協商的氣氛可望成為陸股持續上揚的助燃劑。

國人偏愛陸股投資機會，統計至今年一月國內投信發行的陸股相關正向兩倍 ETF 共計五檔，總規模近 900 億台幣，台新投信繼台新 MSCI 中國 ETF(00703) 後，再度推出台新 MSCI 中國正 2ETF(00766L)，此次 ETF 發行價格為一張 10 元，為目前市場上陸股正向兩倍 ETF 中價格最低者，希望提供投資人少量資金即可參與陸股槓桿投資的選項，尤其是在陸股目前位於長期評價偏低位置，對於積極型投資人而言，槓桿型 ETF 有機會創造更高綜效。

台新 MSCI 中國正 2ETF 經理人王嘉豪表示，本 ETF 追蹤指數為「MSCI 中國外資自由投資單日正向 2 倍指數」，涵蓋中國境內外最完整的中企個股，包含美國 ADR、香港 H 股、B 股與境內 A 股。

台新 MSCI 中國正 2ETF 經理人王嘉豪表示，陸股目前具有三大優勢，一是評價處於低檔水平，向上機率高於向下，二是官方加大力度做多，今年一月以來，政府推出各項具體的財政與貨幣政策，包含發改委快馬批准 8 項基礎設施項目、人行降準等措施，三是今年國際指數公司加速納入 A 股的進度。

王嘉豪表示，雖然中國經濟下行壓力仍大，但是在中國官方做多的行動下，預計可以得到進一步緩解，此外，壓抑陸股的中美貿易談判氣氛轉佳，在政策與資金的催化下，中國市場仍大有可為，採用 ETF 投資可避免選股風險，且具有流通性佳與管理費較低的優點，投資人可做為理財工具之一。

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■投資人交易台新 MSCI 中國外資自由投資單日正向 2 倍 ETF 基金前應特別注意：

1. 本基金具有槓桿風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。

2. 本基金係採用指數化策略，以追蹤 MSCI 中國外資自由投資單日正向 2 倍指數績效為目標，其投資策略係透過每日重新平衡機制 (Daily Rebalancing)，使本基金投資組合之整體正向曝險，能貼近本基金淨資產價值之百分之二百。

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4. 本基金所追蹤標的指數之報酬率表現僅限於單日，投資人若持有超過一天，在每日複利計算效果機制下，標的指數累積報酬可能會與 MSCI 中國外資自由投資指數累積報酬之相對應正向倍數產生偏離。關於複利效果的釋例說明如下，詳細釋例請見基金公開說明書。

5. 除臺灣證交所另有規定外，投資人首次買賣槓桿指數股票型基金，應符合「臺灣證券交易所股份有限公司受益憑證買賣辦法」所訂定之適格條件，並應簽具與臺灣證交所訂定內容相符之風險預告書，始得交易。如因前述法規或相關法令修訂者從其規定。所訂之投資人適格條件應具備下列條件之一：1. 已開立信用交易帳戶。2. 最近一年內委託買賣認購 (售) 權證成交達十筆 (含) 以上。3. 最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆 (含) 以上。4. 有槓桿反向指數股票型證券投資信託基金受益憑證或槓桿反向指數股票型期貨信託基金受益憑證買進成交紀錄。

6. 有關投資人應負擔之成本費用，包括交易費用或其他相關費用 (如經理費、保管費、上市費等)，將影響基金追蹤表現，並已揭露於基金公開說明書。

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