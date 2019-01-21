美高收債發行量降溫 法人喊美元不再獨強+資金回流 助美高收買點浮現

由於市場氣氛不佳，2018 年 12 月以來美國高收益債市尚未有新債發行，使得發債企業和投資人較傾向觀望，不過，根據最新資料統計，美銀美林美國高收益債券指數的殖利率，在 2019 年 1 月 18 日來到 7.01% 的水平，中長期投資價值浮現值，投資人可留意。

日盛全球高收益債券基金經理人劉文茵指出， 受市場波動度放大影響，根據 JPM 統計 2018 年 11 月份初級市場發行量相當清淡，該月發行量僅 61 億美元，低於 9、10 兩月的 182、及 130 億美元，至 2018 年 11 月底止，去年總發行量共 1874 億美元，較 2017 年同期減少 39%。而 2018 年 11 月底止整體債券發行量較 2017 全年大幅下滑 57%，據 JPM 預估，2019 年整體總發行量略增加至 2000 億美元，仍處相對低位。

雖然美高收債發行降溫，不過劉文茵表示，美國經濟今年仍將維持成長步調，預期今年 GDP 成長率為 2.4%，市場預期 Fed 升息近尾聲，預料今年 3 月、6 月各升息 1 次，美元不再獨強、預料更多資金回流包括高收益債、新興債等固收收益資產，今年彈升行情可期待。

劉文茵分析， 2019 年投資挑戰不少，美國經濟成長料將放緩，美中貿易情勢不明，美國政府關門，同時也要提防包括英國脫歐在內的各項政治風險事件，市場波動更加難料，建議在規劃投資布局時，可增持固定收益資產。