

◆盤勢分析

1. 週一美股休市一天。週一中國國家統計局公布 2018 年國內生產總值 (GDP) 成長年增率 6.6%，該數據為 1990 年以來最低。受到中國最新 GDP 數據疲軟影響，歐股普遍收低，德國 DAX 指數下滑 0.62%，報 11136.20；法國 CAC 40 指數下跌 0.17%。

2. 上週美股持續上漲，週一亞股普遍走高，台股亦呈現開高走高，各類股皆有表現，惟欠缺重量級主軸，且量能略嫌不足，使得指數開高後欠缺續攻力道，終場指數僅僅上漲 53.34 點，收在 9889.40，成交金額萎縮至 920.07 億元。

3. 觀察台股技術面，元月初以來緩步盤堅格局不變，上週於 60 日均線附近呈現強勢整理，將走跌的 60 日均線扭轉成走揚狀況，且 60 日均線目前扣抵在去年 10 月底相對低檔位置，將有利於近期 60 日均線加速走揚，台股短、中線逐漸有利於多頭。不過，台股短已經累積不小漲幅，日 KD 指標又來到高檔超買區，且去年 12 月初 10148 高點壓力在即，預料指數或將進入震盪，惟加速走揚的 60 日均線將提供強勁支撐，預料台股震盪回檔空間有限，操作上宜採震盪逢回策略因應。觀察台股籌碼面，外資 + 51.62 億元、投信 - 11.83 億元、自營商 + 12.02 億元，三大法人合計買超 51.81 億元。

4. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.58%、金融 + 0.53%、非金電 + 0.49%、櫃檯市場 + 0.64%，週一各類股皆有表現，惟欠缺重量級主軸，權值電子普遍整理，佔權值的金融股亦表現分歧，盤面仍是以個別族群表現，電子股聚焦於 IC 設計、IPC、網通、PCB、MWC 題材，非金電聚焦生技、越概、機電、環保。金融股則是表現分歧，在兩大權值股沒有正式止跌回穩前，操作上勿貿然燥進。櫃檯市場持續盤堅，持續是各區塊中相對強勢者，操作上部份中、小型電子股或可持續留意。

5. 在電子股部份，權值電子股近期稍有表現，惟近期表現較佳的電子股，週一普遍呈現整理，例如 2301 光寶科、2357 華碩、2382 廣達、3008 大立光，僅 2308 台達電稍有表現。電子股以個別族群 IC 設計、IPC、PCB、MWC、網通題材為主軸。IC 設計為週一台股電子股中表現最整齊的族群，近期強勢指標股 2454 聯發科、3034 聯詠、3014 聯陽、4919 新唐，操作上留意 3443 創意、3035 智原、5269 祥碩、6202 盛群、8016 矽創；IPC 指標股 2395 研華、6245 立端、3479 安勤，操作上留意 3088 艾訊；PCB 指標股 2355 敬鵬、6213 聯茂，操作上留意 3044 健鼎、3037 欣興；MWC 即將於 2 月下旬展開，且手機零組件股普遍在 iPhone 出貨不佳下已經先行回檔，故短期手機零組件股或有表現機會，近期指標觀察 2439 美律、2474 可成、3105 穩懋。此外，網通股週一普遍整理，惟整體網通股多頭架構沒有改變，持續留意 2345 智邦、5388 中磊、3596 智易。

6. 在金融股部份，近期走勢分歧，官股銀行 2801 彰銀、5880 合庫金、2880 華南金皆有亮眼、甚至創波段新高的表現，惟兩大權值股 2881 富邦金、2882 國泰金弱勢盤跌走勢不變，2823 中壽亦於近期呈現破底。由於強弱勢分歧過大，將壓縮金融股操作空間，操作上仍以官股銀行為首選，權值最大的兩檔金控股沒有止跌回穩前，僅能個股因應。

7. 至於非金電，近期主軸在生技、越概、機電、環保，生技股包括製藥、醫材、保健、醫美皆有表現，製藥指標股 1760 寶齡富錦、2104 中橡、4123 晟德，操作上留意 4119 旭富、6541 泰福 - KY；醫材聚焦於 4107 邦特、4736 泰博、4104 佳醫；醫美指標股 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY；保健食品以 8436 大江、1707 葡萄王較值得留意。越概股指標 4438 廣越、9938 百和，操作上留意 1537 廣隆、9904 寶成、9910 豐泰；機電指標股 1515 力山、4551 智伸科、4557 永新 - KY；環保股焦點在 8341 日友、8422 可寧衛。

8. 去年全年外銷訂單 5,118.2 億美元，為歷年新高，年增加 190.2 億美元或增 3.9%。惟去年第 4 季外銷訂單 1,400.5 億美元，年減 37.1 億美元或減 2.6%；去年 12 月外銷訂單 433.8 億美元，年減 50.9 億美元或減 10.5%。顯然去年第 4 季起外銷訂單有明顯放緩跡象，未來須將留意第 4 季上市櫃公司獲利表現。

