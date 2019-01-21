【華冠投顧】除了雞蛋水餃股與一枝獨秀的強勢股外，哪些低檔的IC設計今天打群架......？？？

◆盤勢分析

焦點個股：6435 大中、5299 杰力、2303 聯電、2317 鴻海、6278 台表科

《彭博社》上週五報導，本月初中國官員對美國提出六年內大舉採購美國進口商品的讓利提案，目標 2024 年雙方無貿易差額，市場受此激勵買盤湧進，收盤道瓊又漲了 336 點。合計日Ｋ已經連 11 紅，週 K 連 4 紅，從 1/3 起短短 12 天漲了 2112 點。台股開盤跳空上漲，補去年 12/6 的向下跳空缺口。權值股 2330 台積電、2317 鴻海、2303 聯電、2474 可成、2308 台達電、2408 南亞科等都大漲，收盤漲 53 點，成交量 917 億。OTC 指數 12 點後漲幅追上大盤，收盤漲 0.63%，成交量 275 億。

本波台股 1/4 至今日 1/21 反彈 600 點，老師 1/4 送大家的 MOSFET 裸鑽飆股 6435 大中、5299 杰力都持續創高！！恭喜大家！！除了 MOSFET 外，今日主角依然是上週老師提到的「雞蛋水餃股」如 2475 華映、3519 綠能、6233 旺玖繼續漲停，4960 誠美材大漲……

一、今天新的雞蛋水餃股是誰？？？

二、台股出現各產業面（一枝獨秀的強勢股），如 LED 燈條的 6278 台表科、被動元件的？？整車的？？光學元件的？？矽晶圓的？？

三、IC 設計晶片龍頭 2454 聯發科低檔持續慢慢打底…… 而 10/31 送給大家的「ONLY ONE IC 設計一條龍」2458 義隆今天也再度創高…… 還有什麼低基期的 IC 設計族群蠢蠢欲動！！

今天大家有沒有看到…… 被遺忘已久的 2303 聯電集團…… 開始偷偷漲 + 偷偷打群架？？聯電集團 IC 設計優等生今天許多檔個股型態與籌碼都相當漂亮？？？它們是誰？？今晚節目全都露…… 請大家免費加入幸運星 LINE 粉絲群…… 隨點隨聽股市幸運星節目…… 一起找飆股、賺飆股！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。