中國經濟數據拖累指數期貨走低 美股今休市

由於中國經濟數據疲弱影響，引發全球經濟放緩隱憂，週一 (21 日) 美國指數期貨多走跌，美國股市和債市因紀念馬丁路德 · 金恩 (Martin Luther King, Jr.) 而休市。

台北時間週一晚間 11 點 00 分左右，美股三大期貨指數暫報：

道瓊工業平均指數期貨下跌 0.52%，至 24,562.5

那斯達克指數期貨下跌 0.59%，至 6,753.25

S&P 500 指數期貨下跌 0.43%，至 2,659.88

經濟數據方面，中國國家統計局週一 (21 日) 公布，中國 2018 年國內生產總值 (GDP) 成長年增達 6.6%，自 1990 年以來最低。去年第四季中國經濟下滑加劇，年增率達 6.4%。美國與中國的貿易衝突讓中國「紙老虎」經濟現形，許多出口商被迫裁員因應。

國際貨幣基金組織 (IMF) 週一宣布，由於全球貿易緊張局勢，預計今 (2019) 年全球經濟成長率為 3.5%，遜於去年 10 月預測的 3.7%，也低於 2018 年的 3.7%。

CMC Markets UK 首席市場策略師 Michael Hewson 在給客戶的一份報告中表示，無論以任何標準，中國在第四季經濟增長 6.4% 仍是體面的擴張，但已加深投資者對全球經濟放緩的隱憂，中國當局將繼續實施積極的財政政策，以因應最壞的影響。

美國總統川普上週末澄清外媒「考慮解除關稅」的報導純屬假新聞。(圖：AFP)

政經消息方面，美國和中國在許多貿易關鍵問題上仍存在爭議，美國除了指控中國政府 / 企業多年竊取美企的商業機密與智慧財產權外，爭執不下的關稅問題也進展甚微。

新一輪美中談判在 1 月底展開，美國總統川普上週六 (19 日) 澄清外媒報導「美對中有望解除關稅」純屬造假，儘管他樂觀表示雙方磋商會進展順利。

部分政府關門延長到第 30 天，民主黨拒絕川普上週末最新提議，即提出擴大對年輕非法移民「追夢者」的限時法律保護和其他讓步，以換取 57 億美元的美墨邊境牆經費。

企業消息方面，本週 IBM、AMD 與 Ford 將陸續公布最新財報。