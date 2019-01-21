〈每日外資外匯觀點〉英脫歐傾向「又晚又軟」 B計畫考驗英鎊連六周上漲

上周市場對美國政府部分停擺、聯準會官員鴿派言論反應鈍化，美元指數反彈收復 96 大關，本周市場關注英國首相今天提出的退歐 B 計畫，以及歐洲央行及日本央行的決率決策會議。

英鎊近五周來連續上漲，出現一年來最長上漲期，面對今天英國脫歐 B 計畫將提交國會，早盤英鎊兌美元在 1.2860 附近狹幅震盪。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

高盛分析師表示，英國脫歐似乎已經更傾向「較軟、較晚」，而從外匯期權市場來看，投資人也偏向押注英國將延後脫歐期限。

不過，荷蘭合作銀行資深外匯策略師 Jane Foley 認為，英國「較晚脫歐」或較軟脫歐」的跡象還不明顯，因為首相梅仍拒絕在關鍵的脫歐要求上讓步，接下來的一周需要看到具體情勢，真正能讓投資人保持信心，認為英國不會硬退歐。

加拿大帝國商業銀行指出，在英國脫歐 B 計畫公布之前，投資人保持謹慎，如果 B 計畫和 A 計畫差異不大，反對黨有可能再度發起對英國首相的不信任投票。

三菱東京日聯銀行研究團隊認為，英國舉行臨時大選的風險並未消除，如果英國舉行臨時大選，預期英鎊將貶值 3%-5%。

裕信銀行策略師 Vasileios Gkionakis 表示，除非英國脫歐出現決定性的變化，否則英鎊兌美元未來幾周將維持在 1.26-1.30 區間整理。