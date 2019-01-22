IBM財報前瞻：Q4營收雖下降 但可望半數來自新興事業

鉅亨網編譯許家華 2019年1月22號8點5分

IBM(IBM-US) 預計公布周二盤後公布第四季財報，營收可能連續 2 季下滑，但有希望一半的營收來自新興技術，而非傳統大型機部門。

IBM 稱其「策略首要 (Strategic Imperatives)」業務 (雲端、分析、行動、社交和安全) 營收 395 億美元，在 IBM 第三季止的過去 12 個月營收總額中占比 49%。

Instinet 分析師 Jeffrey Kvaal 表示，美元強勢仍是 IBM 的阻力，這阻力可能持續至 2019 年，他雖仍給予 IBM「買進」評級，但將目標價調降至 160 美元。但即使營收下滑，IBM 的焦點是將營收轉向「戰略首要」業務一欄，Kvaal 預期今年盈餘持平。

「我們預期『策略首要 (SI)』部門將第三季成長率改善至 6%，雲成長依舊強勁，分析事業也受惠於強勁的第三季管道，IBM 仍有機會 2018 年 SI 營收達標 400 億美元，SI 應該還能超過 2018 年業務的 50%。」

Kvaal 預期 2019 年 IBM 返回持續內部成長。

為搶攻雲端運算大餅，IBM 去年 10 月下旬以 340 億美元 (每股 190 美元) 、當時溢價 60% 收購開源軟體公司紅帽（Red Hat），這筆交易除了是 IBM 有史以來規模最大的交易，也是美國科技業第三大交易。

近期 IBM 又在 CES 上宣布，公司目前仍重金投資 AI 的產業應用，例如天氣預報、航空和醫療診斷等。

財測

獲利：根據 FactSet 調查的 18 位分析師，IBM 調整後 EPS 平均預期 4.84 美元，較一年期同期 5.18 美元下降，也較本季初估計的 4.89 美元下降。

利用避險基金高層、券商、買方分析和其他等群眾來源資料的軟體平台 Estimize 估計，IBM 的 EPS 為 4.88 美元。

營收：根據 FactSet 調查的 17 位分析師，華爾街預期為 217.6 億美元，較去年同期 225.4 億美元下降 3.5%，且較本季初分析師估計的 221 億美元下降。

軟體平台 Estimize 估計，IBM 營收為 217.9 億美元。

針對全年，IBM 重申調整後每股獲利前景「至少 13.8 美元」，且預期全年營收成長。分析師估計，全年每股獲利 13.79 美元、營收年增 0.7% 至 796.9 億美元。

根據 FactSet 調查，分析師預期「認知解決方案」營收年降 2.9% 至 52.7 億美元。「科技服務和雲端平台」營收預計年降 1.7% 至 90.4 億美元。

全球商業服務營收預計年減 0.1% 至 41.5 億美元，系統營收預計下降 17% 至 27.7 億美元。全球商業服務包括現代化業務設計和企業及雲應用程序的諮詢，而系統業務包括作業系統軟體和大型主機業務 (含 z14 服務器系列)。

股價走勢

IBM 股價走勢

IBM 上一回公布財報，營收不如分析師預期，股價此後已經下跌了近 16%，遠大於同期美股三大指數的跌幅 (道指 5.5% 跌幅、S&P 500 指數 6.2% 跌幅，以及 Nasdaq 綜合指數 7.3% 跌幅)。

在 22 位追蹤 IBM 的分析師中，8 位給予買進或加碼評級，11 位給予持有評級，另有 3 位建議賣出或減持，平均目標價為 146.26 美元。

Stifel 分析師 David Grossman 預期，2019 年和 2020 年每股獲利和自由現金流依舊持平，要到 2021 年才會恢復成長。他給予買進評級，目標價 178 美元。但他的分析不計算收購紅帽後產生的營收和成本，以及不考慮 IBM 剩餘核心業務適度的阻力。