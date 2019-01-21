英國議會擬修法 爭取由梅伊手中搶下脫歐主導權

英國議員正醞釀從政府手中奪取對脫歐進程的主導權，英國首相梅伊 (Theresa May) 辦公室週日 (20 日) 聲明指出，對議會希望提出的修正案「深感不安」，這些修正案將拖延或導致英國無法脫歐。

根據多家英國媒體報導，一些議員計畫在本週提出動議，修正下議院規則，以尋求控制立法議程，進而阻止梅伊的脫歐計畫。

目前有多項修正案預計在週一提出，主要目的包括將「無協議脫歐」排除在選擇之外，或是讓議員有權支持「第 50 條」時間延長。另一個較激進的修正案，為前總檢查長 Dominic Grieve 所提，希望可以允許在較少議員的支持下，就「挪威式協議」、或是二次公投脫歐等其他方案，在議會辯論。工黨尚未決定是否支持這些修正案。

唐寧街 10 號發言人表示，對這些修正案的廣泛影響深感不安。首相辦公室認為，英國民選議員必須落實人民在公投中作出的脫歐決定，任何法律程序，意圖剝奪政府為有序脫歐的努力，都是極度令人擔憂的。

發言人也向「脫歐派」議員喊話，呼籲他們投票支持首相的脫歐計劃，否則國會有可能會阻止脫歐。

英國國際貿易大臣 Liam Fox 表示，梅伊的脫歐協議仍是繼續談判的最佳基礎，他警告議員不要試圖增強對脫歐的控制權。他說，一些堅決反對脫歐的人試圖綁架脫歐，這是竊取人民的投票結果，「議會沒有權力劫持英國脫歐程序」。

他批評那些要求排除無協議脫歐的人，表示談判時最愚蠢的行為，是「放棄你最強的底牌」。

工黨脫歐發言人 Keir Starmer 表示，只有 2 個選擇能得到多數支持，一是未來仍與歐盟保持密切經濟的體系，另一個是二次公投。

此外，梅伊預定週一提出「B 計畫」，因為距離脫歐時限已近。