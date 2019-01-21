〈外銀經濟展望〉法巴銀：聯準會最快下半年才升息 美元轉弱推升非美資產吸引力

全球經濟成長今 (2019) 年恐放緩，市場預期美國聯準會可能停止升息，強勢美元恐將暫時畫下休止符，法國巴黎銀行認為，聯準會今年上半年停止升息機率大，下半年如果經濟成長符合預期，才會再度啟動升息，美元也將由強轉弱。

法國巴黎銀行財富管理亞洲區首席投資官（CIO）Prashant Bhayani 表示，全球經濟成長今年雖陷入放緩狀態，但預估仍有 3% 以上的成長率，依然高於長期平均值，因此即便經濟成長率有下修風險，但也不至於陷入衰退。

法國巴黎銀行財富管理部門今 (21) 日舉辦 2019 市場展望會，Prashant Bhayani 表示，儘管各國今年金融狀況普遍呈現緊縮態勢，但多數政府仍持續擴大財政支出，整體而言，目前景氣處於循環週期的末升段，還不到衰退的階段。

Prashant Bhayani 表示，從去年開始，全球股市投資報酬率轉為負數，資本市場的資金也有緊縮的趨勢，原本市場去年還預期，聯準會今年將升息兩次，但目前市場對於美國升息預期已開始下降。

至於今年聯準會升息時間點為何？Bhayani 認為，聯準會今年上半年可能暫停升息，下半年如果經濟成長合乎預期，聯準會才有可能在下半年重新啟動升息。

另外，Bhayani 指出，美元已在去年第 4 季觸頂後進入盤整階段，預期在聯準會停止升息的影響下，使得美元由強轉弱，而美元轉弱也將連帶讓新興市場的股匯重啟漲勢，換言之，非美元資產今年可望有較好的表現空間。