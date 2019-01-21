高盛：看好英鎊今年是G10貨幣大贏家

英國首相梅伊周一將向國會提交脫歐 B 計畫，高盛集團樂觀預期，無協議脫歐風險下降，預期英鎊今年在 G10 貨幣兌美元中，表現將最為強勁。

由於上周梅伊政府的脫歐計畫遭到國會否決，若推動第二次全民公投的前景可能導致英國留在歐盟，而梅伊將於周一提交脫歐 B 計畫，預期將成為英鎊能否在連續第六周走強的關鍵。。

高盛（Goldman Sachs）全球貨幣與新興市場策略聯合負責人 Zach Pandl 在接受彭博社採訪時表示，英國脫歐的 B 計畫將出爐，預期後續英國將傾向更「軟」、更「晚」的脫歐，或者甚至最後不脫歐。

另外，根據彭博社向經濟學家和策略師所做的調查顯示，預期英鎊年底前將升值到 1.36，升幅超過 5％。G 10 貨幣中，漲幅僅次於挪威克朗 (NOK) 及瑞典克朗 (SEK)。

彭博調查中，經濟學家期英鎊第四季底前漲幅超 5%，表現優於大多數 G10 貨幣。

此外，英鎊期權價格偏向看跌，以三個月的風險逆轉來衡量，投資人仍然擔心英鎊潛在下行風險。

彭博社引述兩位知情人士的話報導，周五英國政府在內閣拒絕的計劃中，跨黨派脫歐談判的可能性很小。週一亞洲早盤，英鎊兌美元來到 1.2860 附近，跌幅約 0.1％。

Pandl 表示，儘管仍有不確定因素干擾，但預期英鎊存在更多上漲的可能性。