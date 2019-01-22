紐約匯市—中國成長降速 美元反應不大 盤旋2週高點 週一休市

美元週一 (21 日) 擺脫全球成長轉弱，以及中國 2018 年經濟急速趨緩的數據，堅持在 2 週高點。週一金融市場因馬丁路德紀念日而休市。

由於中美貿易緊張局勢解凍，以及美國工業生產數據優於預期，去年 12 月中旬以來，美元首嚐單週收升。

邁入 2019 年後，美元疲弱是貨幣市場交易者共識，這是因為市場預期 Fed 將停下升息腳步，且認定經濟將相較去年趨緩。

ICE 美元指數週一維持穩定在 96.32。

法蘭克福德國商業銀行外匯分析師 Esther Maria Reichelt 表示，「美元正因其避險貨幣的特質而受惠。Fed 可以靠貨幣政策措施作為經濟轉弱時的緩衝，妥善地保護美國免受全球成長疲軟的衝擊，並使美元成為首選貨幣。」

中美貿易戰已對中國經濟造成壓力，最新數據顯示，中國去年第四季經濟進一步放緩，但外匯市場對此大致符合預期的結果似乎反應不大。

歐元兌美元上升 0.06% 至 1.1367 美元，逾一週來首日上漲，但仍接近上週五觸及的 2 週低點 1.1353 美元。

澳元兌美元繼上週五收低 0.3% 後，維持穩定在 0.7166 美元。

雖然分析師認為，澳洲最大貿易夥伴中國的需求急劇下降，這恐會挫傷當地資產價值，但澳元卻很大程度上未受中國成長數據的影響。