【安聯投信】新興股按讚 資金添柴火

第四季財報季展開，率先公佈的銀行股業績報喜，穩定市場信心，統計全周道瓊工業指數上漲 1.55%，S&P500 指數漲 1.54%，不過，英國脫歐協議來到關鍵時刻，市場先前已反應梅伊將遭遇失敗，並猜測未來可能延長脫歐期限或提出備案，英國富時 100 指數下跌 1.51%；儘管近日公布的經濟數據表現不佳，但市場對於圍繞美中貿易爭端將解決的預期，激勵風險偏好，新興股續獲資金青睞，單周進補逾 30 億美元。

安聯收益成長基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀表示，上周全球股市普遍上漲，主因為美國企業公布的第四季財報傳佳音，穩定了市場的信心，另一方面，市場期盼美中貿易爭端有機會出現好轉，也抵消了部分經濟數據放緩的雜音。

胡韡耀分析，美股第四季財報季展開，率先公布的銀行類股業績報喜，摩根大通、美國銀行在 2018 年的獲利創歷史新高，花旗、高盛的獲利也繳出金融海嘯以來最佳成績，穩定了市場的信心，帶動美股三大指數齊步走揚，先前跌深的費半指數漲幅領先。

值得注意的是，在經濟數據方面，美國 12 月 CPI 年增 1.9%，為 2017 年 8 月以來首次低於 2%，主要受到能源價格下跌，但若扣除食物與能源的核心 CPI 則是年增 2.2%；另外，聯準會公布經濟褐皮書顯示，多數地區經濟前景正面但不如先前樂觀，主要因為去年 12 月市場波動、政治不確定性加劇，只是與全球市場相比，胡韡耀指出，美國仍是能見度相對較佳的市場，經濟成長降溫但不代表有衰退，建議投資人混搭股債息、資本利得與掩護性賣權收益，以多重資產參與行情。

至於新興市場，全球市場情緒略微回穩，新興貨幣年初至今有所回溫，新興市場全面上漲，MSCI 新興市場指數單周上漲 1.03%，其中新興亞洲上漲 1.21%，拉丁美洲微幅上漲 0.07%，歐非中東上則漲 1.04%。。

針對台股而言，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，外資在 2018 年賣超逾 3,500 多億元之後，今年已轉賣為買，這對於投資人信心和籌碼面頗有正面支撐作用，短線上，基本面雖難以掌握，市場氣氛有轉趨樂觀的跡象，對投資人而言，儘管蘋果銷售數據不如預期，蘋概股反而有利空出盡的味道，台股上半年的波動仍不可小覷，但波動時刻反而不失為主動式台股基金不錯的布局時點，投資人亦可選擇定期定額策略，降低選時風險。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。