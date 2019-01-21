便宜電動車理想難實現 中低收入階層恐無力負擔

先前，德國汽車大廠福斯 (Volkswagen) 執行長 Herbert Diess 曾說道：「我們正進入電動車的年代，我們的電動車也會在世界中佔有一定的地位重。」Diess 也預計在 2020 年福斯將量產電動車，並且「它會跟特斯拉汽車一樣強，但是價格便宜一半。」不過如今，該公司對「便宜」電動車的理想恐怕難以實現。

該公司董事會主席 Hans-Dieter Poetsch 在接受采訪時表示，福斯汽車將轉向電動車市場，將使汽車價格變得更加昂貴，意味著未來中低收入人群可能會負擔不起電動車的價格。

Poetsch 表示:「我們的明確目標是讓更廣大的人群能夠使用電動車，並要使價格合理讓人負擔的起，」但是他也表示，要讓電動車與入門級車輛的價格相同是很困難的。「若配備電動車馬達，以成本上來看，目前的汽車價格恐難保持不變，」Poetsch 表示。「因此，這將不可避免地導致小客車市場價格大幅上漲。」

Poetsch 也提到，到 2030 年前，歐盟針對汽車溫室氣體排放量削減 37.5% 的目標比預期更為嚴峻。因此福斯汽車不得不加大電動車量產計劃，以實現歐盟目標。該公司計劃到 2023 年投入近 440 億歐元用於開發電動車、自動駕駛和新的移動服務。

福斯汽車是全球前三大車廠，並已經談論電動化相當多年。這家德國汽車製造商曾在 2016 年傳出廢氣排放醜聞，當時美國國家環境保護局 (EPA) 指控福斯，在美國銷售的奧迪 A3、福斯 Golf 等車款中，調整相關參數以通過廢氣排放標準，但事實上，這些車款排放的廢氣皆超標 10 至 40 倍。醜聞發生後，福斯便盡全力改變策略，發展新替代能源。