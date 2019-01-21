歐股盤前─指數期貨走跌 歐洲Stoxx 50期指跌0.38%

中國公布去年國內生產毛額 (GDP) 年增率，創 28 年新低，引發對經濟成長趨緩的擔憂；今 (21) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.38%。

台北時間週一下午 3 點 24 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.38%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.08%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.43%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.16%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.56%，深證成指上漲 0.59%；南韓 Kospi 指數上漲 0.016 %，日經 225 指數上漲 0.26%；台股收漲 53.34 點，至 9889.4 點。

美國總統川普宣稱，和中國的貿易磋商非常順利，現在正處於「最佳狀態」。

川普放話，假設美中達成協議，美國絕對不會實施制裁；若無法達成協議，將祭出制裁。

上週五美股收高，道瓊指數收漲 1.38%，至 24706.35 點，標普 500 指數收漲 1.3%，至 2670.71 點，那斯達克指數收漲 1%，至 7157.23 點。

中國國家統計局數據顯示，2018 全年，中國 GDP 為 6.6%，雖略高於目標值 (6.5%)，且首度突破人民幣 90 兆元，卻創下 28 年來新低。

此外，中國 2018 年第 4 季 GDP 為 6.4%，低於前季的 6.5%，成長趨緩，創 2009 年以來新低。

中國國務院總理李克強上週表示，2019 年，中國經濟下行壓力加大，必須高度重視，做好應對困難挑戰的準備。