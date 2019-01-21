5G來臨 蔡明介稱聯發科期許自己讓大家「用得著、付得起、買得到」

聯發科 (2454) 董事長蔡明介提到，面對 5G 世代的來臨，聯發科期許自己，讓大家都能夠「用得著、付得起、買得到」。蔡明介早在出席台灣 5G 商用服務發展願景高峰會時提到，面對 5G 世代的來臨，聯發科期許自己，做出最有用、最頂尖、最棒的產品，並且讓大家能夠「用得著、付得起、買得到」，就是 Accessibility、Affordability、Availability，讓普羅大眾可以聯結，都能夠受惠於科技創新所帶來的機會，這就是聯發科一直追求的「Connectingthe Next Billions 」。



蔡明介在致詞時點出，「2G 滿足人們通話、上網等簡單的需求。3G 可以處理圖像、音樂、視頻等多種媒體形式。4G 則代表了更快的速度和更豐富的應用。這一系列的創新，讓你我的生活發生了重大的改變。5G 大頻寬、高速率、多聯結、低延遲的通訊特性，配合人工智慧的快速發展。將會引發更廣泛的應用，它所帶來的意義，並不只是幾十倍傳輸速率的提升，而將再一次顛覆一般人的生活行為模式、企業的商業模式，甚至引發社會的變革。」



他也認為，台灣是全球半導體及資通訊零組件發展重鎮，從晶片設計到後端的製造封裝，都有完整產業鏈，近以年隨著人工智慧技術不斷演進，深度學習 (DeepLearning) 所需要的相關數據演算能力需求激增，IC 設計產業已成為是前端產業鏈的推進器，透過 IC 系統單晶片的創新研發，在計算、通訊、多媒體方面提升領先的地位，將為台灣在 5G 以及 AI 發展上，帶動新一波數位變革 (digital transformation) 機會。



至於聯發科技 20 多年來所堅持的理念，蔡明介表示，就是擁抱新科技，藉由不斷創新，提供人們最佳的使用體驗，實現更美好的生活。聯發科提供的不只是手機晶片，而是眾多智能終端的產品，如智慧音箱及人工智慧 (AI) 結合物聯網 (IoT) 的 AIoT，透過技術研發和創新思維，把最新的應用、最有用、最頂尖的技術透過我們的產品分享給廣大的消費者，提供消費者旗艦級的用戶體驗，這就是所謂的 NewPremium 概念。



IC 半導體引領驅動了資訊產業的革命，包括人工智慧、5G 通信等的應用，都依賴新的系統單晶片 (SOC) 的產品開發，可以清晰地預見 IC 產業將為人類社會帶來更深刻的變化。



過去十多年來，雖然聯發科技加速了 2G 、3G、4G 產品的普及，但全球 80 億人口中，智慧型裝置只普及到 30 億人口，還是有將近 50 億的人們，無法享受因科技創新所帶來的好處。面對 5G 世代的來臨，聯發科期許自己做出最有用、最頂尖、最棒的產品並且讓大家能夠用得著、付得起、買得到。



而 2019 年是 5G 標準、技術以及產業成熟關鍵的一年，也是 5G 走出實驗室，大舉面向商業運轉的起點。聯發科長期、深度參與國際標準的制訂，這次和政府、產業攜手共同努力，邀請全球制定行動通訊的標準組織 3GPP 在台舉辦會議，促進全球 5G 共同標準順利發展，加速 5G 商用化，意義重大；在這波全球數位轉型中，5G 以及 AI 透過台灣半導體在產業供應鏈的重要角色，將會帶來再一波的重大改變。