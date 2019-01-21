5G概念股可以買了嗎？

5G 在 2020 年全面商轉，迎接十年黃金商用期，商機龐大，讓美中兩強不惜發動貿易戰爭霸主；2019 年起基礎建設、試營運等階段先展開，下半年手機更將問世。

【文／何美如】

眾所矚目，被外界喻為企業科技躍進最後一塊拼圖的移動通訊技術第五代─5G，已於 2018 年第二季底公布獨立組網（SA）5G NR 標準，第一個針對商用的國際 5G 標準正式出爐；換言之，電信商與設備商將啟動 5G 基礎建設的布建。

5G 網路通信技術標準分成 R15、R16 兩個階段，3GPP 為 5G 標準規格主要制定者，第一階段 R15 是制定 5G 基本標準，可分為早期版本 R15 NR NSA（新空口非獨立組網），對應 4G 核心網＋4G 基站為主＋5G 基站為輔的 5G 網路部署方式，2017 年 12 月標準已凍結；主要版本 R15 NR SA（新空口獨立組網），對應 5G 核心網＋5G 基站的網路部署，已於 2018 年 6 月完成。

貿易戰意在爭全球 5G 龍頭

原計畫 2018 年 12 月凍結的延遲版本 R15 Late Drop，確定推遲到 2019 年 3 月，曾一度引發市場憂心，然 Late Drop 定義為其他遷移體系結構，使用需求不迫切，並非運營商 5G 組網的主流架構，業內人士認為，不會影響全球 5G 商用部署進程。R16 則是規範 5G 附加功能，例如共享頻譜、超低延遲、基地台間相互通訊及協調任務，預計 2019 年底完成。

負責監督 5G 技術標準制定的國際電信聯盟 ITU，願景為承載海量、實時（In-Time）的高速通訊需求，規範將支持每平方公里 100 萬個互聯網設備、1 毫秒延遲以及數據包從一點到另一個點的時間量、更高的能效和頻譜效率，以及高達每秒 20GB（Giga Bit）的峰值數據下載速度。5G 傳輸速度高達 10Gps，比 4G 快達 100 倍，萬物聯網將讓車聯網、行動醫療、智慧城市、VR/AR、無人駕駛等關鍵應用變得可靠。

5G 潛在商機無窮，全球 IC 設計大廠高通先前在 5G 峰會就預測，2035 年全球產值上看 12.3 兆美元，幾乎相當於美國消費者在 2016 年的全部支出，並超過了 2016 年中國、日本、德國、英國和法國的消費支出總和。5G 價值鏈更可望帶來 2200 萬個就業機會，在 2020～35 年期間，5G 對全球 GDP 成長的貢獻程度，堪比印度等經濟規模的經濟體。

事實上，行動通訊的研發和制定本來就是一種國力的競賽，5G 更是匯集人工智慧、自駕車、物聯網等各種高科技產業的技術核心，也因此，在 5G 技術剛萌芽之際，各國無不積極發展布局，甚至近期美中貿易關稅戰也劍指 5G 主導地位，甚至是全球科技霸主寶座的殊死戰，外界揣測，川普政府雖以捍衛公平、國安之名義發動貿易戰，其實可能只是緩兵之計，用意在爭取更多時間和喘息空間，要在 5G 賽跑中超前。

5G 競賽主要分為兩個梯隊，第一梯隊就是中國、美國、日本和韓國，美國最早發布 5G 高頻頻譜規劃，在 2018 年 4 月、11 月兩階段釋出，英國 4 月，南韓 6 月，日本預期於 2019 年 3 月和 5 月，中國則自 2018 年下半年開始至 2019 年上半年釋出，歐盟、德國、澳大利亞等則屬於第二梯隊。

隨著頻譜陸續釋出，以及相關標準逐漸確立後，全球各大電信公司也正積極進行 5G 商轉規劃，包括美國電信商 Verizon、及 AT&T 2018 年底商用化，南韓三大電信公司規畫於 2019 年 3 月推出 5G 服務，日本電信商則規劃於 2020 年 7 月東京奧運會上展示 5G 商用，而中國三大電信亦於 2017～18 年進行城市試點，預計 2020 年正式商用。

2018 年尚處於試點試驗階段的 5G，2019 年將進入預商用階段，2020 年則會進入全面商用。啟動十年黃金商用期，而局端為主的基礎建設商機將會優先啟動，採用大基站結合小基站的模式，以大基站布局為優先，小基站則預期 2019 年下半年跟上。4G 轉移升級到 5G，也會帶動電信商對現有傳輸設備進行升級，拉動核心網路設備升級潮。

光傳輸模組商機達百億美元

市場推算 5G 大基站數量約為 4G 的 1.1～1.5 倍，預估中國約 374～510 萬座，全球則預估約 750～1000 萬座；小基站部署則約為大基站的 1.5～2 倍，預估最高可達 2000 萬座。不過，全球大型基地台系統廠市場封閉寡占，光 Ericsson、Nokia、中興通訊、華為四家業者就囊括 75～80％市場，國內光通訊業者在局端只能吃到零組件的商機，以及網通設備升級趨勢。

5G 的基地台架構也有變革，除了可沿用 4G 時代的前傳＋回傳架構外，亦在回傳架構中分離出中傳與回傳方式，演變成前傳＋中傳＋回傳的架構。業界推估，光中國就需建設 450 萬座 5G 基地台，前傳的光收發模組數量約 2700 萬個，產值約達 35 億美元，若加計中傳＋回傳的模組產值合計將有 96 億美元的規模，傳輸需求市場可觀。

國內元件廠包括上游的聯亞，中下游的光環、華星光、聯鈞，模組廠眾達 - KY、光聖，濾片廠統新、東典，及微波通訊廠昇達科均可望受惠。

眾達是台灣唯一已經出貨 5G 基地台光收發模組的公司，完整布局統傳網（xHaul）中，包括前傳（Fronthaul）、中程（mid-haul）、接取（access）等，提供一個光纖整合解決方案，骨幹網也往 100G 開發。隨著用於儲存網的 32G 單通道的變更設計解決，2018 年底起出貨量放大，乙太網市場用的 25G 光收發模組也有機會發酵，長距離 100G、400G 也都在合作開發中，2019 年業績可望重新躍起。

受到中國 FTTx 市場調整，GPON 需求疲弱影響，光環、華星光近二年營運轉虧，聯鈞獲利也出現腰斬，不過，隨著市場庫存調整近尾聲，產品線調整往更高速，以及資料中心應用移動，營運有機會回升。昇達科則受惠微波、毫米波在回傳網路、毫米波基站建置商機，最快 2019 年中就會進入鋪設期，現已和華為、易利信、Ceragon 等客戶在合作開發。新興國家則持續布建 4G/LTE，濾波器／雙工器、耦合器／轉換器等出貨持續增長，衛星寬頻通訊網路（VSAT）也陸續攻下新客戶，未來幾年業績將堆疊創高。

來源：《財訊快報》 理財年鑑第 201901 期

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