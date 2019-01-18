估美中貿易協議2019年中達陣 分析師：該投資中國了

中國商務部日前證實，國務院副總理劉鶴將於月底訪美，進行貿易磋商；外界對於美中兩國達成貿易協議，抱持樂觀態度，分析師預估，雙方可望於 2019 年中，達成協議，現在正是投資中國的時機。

中國商務部發言人高峰昨日表示，應美方邀請，劉鶴將於 1 月 30 至 31 日訪美，與美方就兩國經貿問題進行磋商，共同推動落實兩國元首重要共識。

另一方面，據傳美國財政部長梅努欽，有意鬆綁中國輸美商品的關稅措施；雖然財政部隨即否認此事，但市場對美中貿易戰緩解的期待，已隨之升溫。

LGT 銀行駐香港首席投資策略師 Stefan Hofer，在接受 CNBC 採訪時指出，美中雙方都面臨達成協議的巨大壓力，「這 (達成協議) 是必須發生的事情」。

根據 LGT 預測，美中可望於 2019 年中達成協議；Stefan Hofer 認為，現在正是投資中國的時候，「就現階段而言，我認為，投資人可以承受投資風險。」

花旗私人銀行駐香港投資策略師 Ken Peng 也說，「今年，我們對貿易緊張局勢的擔憂，會逐漸減少。」

但 Ken Peng 亦強調，即使美中達成貿易協議，中國未來幾個月的經濟數據，還是會受到先前雙方互徵報復性關稅的影響。

不過，政治風險諮詢公司歐亞集團 (Eurasia Group) 示警，美中雙方在關鍵議題上，只取得微小進展，緊張局勢趨緩，不代表會出現重大突破。

「川習會」後首次美中貿易談判於上週三落幕，較原定時間延長了 1 天；美國貿易代表署 (USTR) 透過聲明指出，兩國官員針對如何達成公平、互惠的貿易關係，以及智慧財產權相關問題，進行討論；北京當局也承諾，會向美國購買大量農業、能源產品及服務。

中國商務部當時亦發布聲明，指中美雙方積極落實「川習會」共識，就貿易問題進行廣泛、深入、細緻的交流，增進相互理解。