德國法院要求蘋果刪除新聞稿中關於IPhone的部分聲明 高通再度獲勝

【彭博】-- 德國禁止蘋果在該國銷售多款 iPhone 後，要求其刪除新聞稿中有關仍能通過電話公司和經銷商在該國買到所有型號 iPhone 的內容。

繼去年 12 月獲取 iPhone 禁售令後，高通又在周四贏得一項初步裁決，要求蘋果在回應 12 月裁定的新聞稿中刪除某些說法。彭博新聞社獲得的此次裁決的副本顯示，法院稱蘋果新聞稿具有誤導性，因為 12 月做出的裁決還要求蘋果召回經銷商產品。

「這份新聞稿具有誤導性，因為包含至少可能在產品可獲得性上存在欺騙的陳述，」法官們寫道。「新聞稿給人的感覺是獲取 iPhone 不受限制。」

這兩次裁決均是同一家法院做出的。去年 12 月，該法院批准高通的禁售申請，禁止在德國銷售 iPhone 7、7 Plus、8、8 Plus 和 X，讓這家晶片製造商在與蘋果的專利權大戰中如虎添翼。蘋果在 12 月裁決之後發布新聞稿稱，雖然蘋果店不再出售這些手機，但德國的行動電話公司和 4,300 家經銷商處仍然有售。

蘋果沒有立即回覆尋求置評的電郵和電話。高通發言人表示這項最新裁決「不言自明」。

慕尼黑法院媒體部門無人接聽尋求置評的電話。蘋果可以對這項裁決提出上訴，或要求就此問題進行全面聽證。