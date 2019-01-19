台塑四寶暮年會將登場 聚焦王文淵對今年產業展望

台塑四寶暮年會將開跑，由台塑化 (6505-TW) 在下周二 (22 日) 率先登場，台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW) 接續在周三 (23 日)、周四 (24 日) 舉行。雖然近期美中貿易戰似乎露出曙光，但市場不確定性仍高，台塑集團總裁王文淵將在暮年會上，釋出對今年產業景氣展望的看法，將成為市場焦點。

台塑四寶去年前 3 季獲利表現相當不錯，前 3 季受惠全球經濟景氣持續好轉，營運績效與 2017 年相當，不過，第 4 季起四寶飽受油價暴跌與需求趨緩影響，使獲利表現不如預期，去年全年稅後純益 2109.41 億元，年減逾 11%，其中，台化全年每股大賺 8.34 元，榮登每股純益王，台塑則以 7.78 元，寫下歷史次高成績。

從去年全年獲利表現來看，依照集團公式計算，台塑集團同仁今年將可領到 5.83 個月本薪的年終獎金，中止連續 3 年領到 6 個月上限年終的紀錄，而在台塑集團總裁王文淵與工會代表協商後，拍板再加碼發放 1.5 萬元慰勉金紅包。

由於四寶去年第 4 季獲利大減，包括美林、滙豐、花旗與野村等四大外資的最新報告中，考量未來幾季報價利差不易彈升，幾乎全面下調四寶目標價，不過，台塑美國德州廠年產能 125 萬噸的乙烯、及 45 萬噸的 HDPE 廠，將於第 2 季或第 3 季投產，其全能生產後，每年可挹注台塑營收 4 億美元，受惠美國新產能即將投產，也使台塑在四寶中相對獲外資看好。