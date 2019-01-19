晟德布局轉投資 順藥、永昕將成主力

晟德 (4123-TW) 旗下轉投資公司眾多，晟德表示，最主要的兩項轉投資案，分別是旗下順藥 (6535-TW) 合併金樺後的營收挹注，以及永昕生物 (4726-TW) 未來布局，順藥主要生產的藥品為長效止痛劑，以及急性缺血性腦中風新藥 LT3001；而永昕則專攻蛋白質藥物的研發製造，對晟德來說皆可望成為未來重要的營運收入。

順藥長效止痛劑，目前已經取得 TFDA 藥證，並完成台灣、中國地區及東南亞地區授權合約，之後將持續洽談其他地區授權，布局海外市場。在急性缺血性腦中風新藥方面，也已在美國完成第一期臨床實驗，今年年底時也會增加 2 個新案子。

順藥的商業模式採便宜買、高效做、高價賣 3 策略，董事長蔡長海先前表示，新藥開發公司成敗很關鍵，必須強強結合來達到效益，與金樺完成合併後，也預期將在今年帶來營收挹注。

永昕主要深耕蛋白質新藥，董事長林榮錦先前提到，今年將規劃以併購計畫擴大公司營運動能，目前初步併購的對象鎖定美國、日本等地的新藥實驗平台，林榮錦先前也表示，看好永昕的蛋白質製藥實力，今年預計會進行募資，籌備資金擴大布局。

晟德董事長林榮錦先前指出，在新藥布局方面「就像一場馬拉松」，因為所需時間長、風險高，若能以轉投資的方式進行布局，在規劃與時程上較能掌握，將風險降至最低。