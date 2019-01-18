美國暫緩升息債市可望出頭天 法人：投資債市掌握二高二低原則

美國聯準會可望放緩升息步調，推升債券價格應聲走揚，法人認為，美國暫緩升息有利債市後市發展，建議可採行「收益率高、景氣正連動高、存續期低、利率風險低」的「二高二低」原則。

摩根環球高收益債券基金產品經理黃奕栩分析，美國聯準會 (Fed) 貨幣政策正常化已進入第三年，但流動性收緊導致資產價格持續波動，加上美中貿易紛爭持續，歐元區地緣政治問題懸而未決，上述政經因素都讓今年經濟走勢增添不確定風險。

不過，因為市場預期聯準會今年有望放緩升息步調，從去年的四次縮減至兩次，而升息循環逐漸接近尾聲也意味存續期曝險的可能損失將較為有限，也將讓高收益債券和新興市場債的報酬率更具吸引力。



而放眼各主要債券，摩根投信相對看好，亞洲高收益債券與美國高收益債券的持有至到期日，其收益率皆超過 8%，比較目前幾個主要市場的實質存款利率水準，目前僅印度達 2.9%，多數主要國家皆低於 1%，包含中港台等亞洲市場均呈現負實質利率，美國甚至為負 1.6%，讓高收益仍較受投資人歡迎，且高收益債坐擁較高收益率，配息較不易遭到通膨侵蝕，利差優勢顯而易見。



以美國高收益債來說，黃奕栩表示，不論是從僅 4 年的存續期間或和公債 - 0.27 的相關係數來看，美國高收益債券皆較亞洲高收益債券來得低，由於存續期間短的債券在利率彈升期間的跌價風險較小，不僅不見得會下跌，反而有逆勢上漲機會，最有本錢對抗 2019 年的升息環境，並有望提供投資人較其他債券資產更佳的報酬表現。

法巴投顧則看好新興市場債券，包括新興股債，或是以本地貨幣計價的新興市場當地債券，投資價值都明顯浮現，只是在大環境籠罩諸多不確定因素下，進場時機將是關鍵。

法國巴黎資產管理新興市場團隊投資分析師克倫．拓瓦（Karan Talwar）認為，當前新興市場的整體狀況好壞參雜，除了中國市場以外，全球新興市場經濟可望在今年加速成長，但要留意的是，包括墨西哥、土耳其與俄羅斯等新興市場國家，可能出現抑制各自表現的變數。



