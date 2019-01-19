國內基金規模續增 跨國債券基金規模年成長近千億元

全球多頭行情已邁入第 10 年，儘管 2018 年國際事件干擾不斷，不過去年全年國內基金規模仍逆勢增長 2534 億元，其中以多重資產跨國投資型、指數股票跨國投資型及跨國投資一般債券型成長最多，年增長幅度分別為 239.3%、186.6% 及 92.0%，成長規模以指數股票跨國投資型 3500 億元最為顯著，其次為跨國投資一般債券型，規模增加 956 億元。

永豐新興市場企業債券基金經理人曹清宗表示，近期美中貿易談判朝正向發展，加上 Fed 主席鮑威爾重申將對貨幣政策保持耐心與彈性，帶動今年以來風險性資產持續反彈走勢，債市方面，美國十年期公債殖利率續處近一年低檔區，信用債市全面上漲，美國高收益債券指數亦受到股市反彈激勵上漲。

根據資金流向監測機構 EPFR 統計，今年一開春，新興市場債基金已在 1/10 當周出現資金流入 25 億美元，為 12 個月以來最大單週淨流入。整體信用債市在 2018 年表現不佳，然而隨著美國利率政策漸趨鴿派，貿易戰議題也逐步淡化，預期 2019 年初可望吸引資金陸續進場，其中以跌幅較深的新興市場債市回彈揚升行情可期，可考慮伺機增持相關部位。

曹清宗指出，在債券投資方面，指標美國十年期公債殖利率從去年高點 3.26%，最近已經回落至 2.7%~2.8% 區間，公債殖利率走低反應整體市場存在不安情緒，相較有利於資金轉向資產避風港，儘管近管風險資產出現跌多反彈行情，研判債券資產在利率持平的環境，後市看法偏多。

曹清宗表示，目前高評等的金融債或公司債殖利率大約在 4.5% 和 5.0% 之間，就資產配置及追求長期收益穩健性角度而言，今年上半年不妨以債券投資作為核心資產配置部位。